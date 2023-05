Il cambio di rotta annunciato dal presidente francese Emmanuel Macron riguardo ai controlli di confine con l’Italia ha destato molte preoccupazioni e aspettative. Tuttavia, al momento, il rafforzamento di polizia e gendarmeria al confine tra i due paesi sembra essere stato solo una dimostrazione di forza, senza verifiche a tappeto o impennate nel numero di migranti respinti.

La situazione a Ventimiglia, dove arrivano circa 110 migranti al giorno, sembra essere stazionaria. Tuttavia, gli accampamenti in città stanno aumentando, forse a causa della maggiore cautela dei passeur.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha dichiarato che la Francia sta applicando con rigore ,e talvolta con brutalità, le regole europee sull’immigrazione, che lui ritiene essere sbagliate non solo per quanto riguarda il Trattato di Dublino, ma anche per la gestione del flusso migratorio economico. Secondo Toti, Ventimiglia è la dimostrazione che il tema dell’immigrazione riguarda l’Europa intera, non solo l’Italia. Il rafforzamento dei controlli di confine sembra essere un segnale che Macron sta dando alla sua opinione pubblica, soprattutto in un momento in cui è in difficoltà sulle pensioni.

Intanto, la nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere, Geo Barents, arriverà domani al porto della Spezia con a bordo 336 persone, tra cui donne incinte e minori, soccorse in due distinte operazioni in acque SAR maltesi. Il presidente della Regione Liguria e gli assessori regionali a Protezione civile e Sanità saranno presenti per accogliere i migranti. Questo arrivo mette in luce l’importanza di una gestione coordinata e umana dei flussi migratori, non solo in Italia, ma in tutta Europa.

La situazione a Ventimiglia sembra essere sotto controllo al momento, nonostante l’aumento degli accampamenti in città. Il rafforzamento dei controlli di confine da parte della Francia sembra essere stato solo una dimostrazione di forza, ma la questione dell’immigrazione è un problema europeo che richiede una gestione coordinata e umana. L’arrivo della nave di Medici senza frontiere alla Spezia mette in luce l’importanza di una solidarietà e una cooperazione europea nella gestione dei flussi migratori e nel garantire il rispetto dei diritti umani.