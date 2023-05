Un tragico destino ha segnato la vita di Miriam Visintin, una donna coraggiosa che ha combattuto per 32 anni un lungo coma, provocato da un terribile incidente stradale avvenuto nella vigilia di Natale del 1991. Ieri è stata dichiarata la sua scomparsa a causa di complicanze respiratorie che hanno compromesso irrimediabilmente la sua fragile salute.

All’età di 57 anni, Miriam è deceduta nel reparto di medicina del San Bassiano, in provincia di Cremona, dove era stata trasferita di recente. La sua morte è stata naturale, ma il peso del dolore che ha colpito lei e i suoi cari è immenso. Durante questi lunghi anni di coma, suo marito Angelo è stato al suo fianco ogni giorno, dimostrando un amore e una dedizione straordinari.

Angelo ha dedicato ogni istante per starle vicino, per parlarle e farle sentire la sua presenza. Il marito ha vegliato la donna per 32 anni, ogni giorno, guidato dalla speranza che un miracolo potesse riportarla fra le sue braccia. L’uomo dichiara: “se tornassi indietro rifarei tutto“.

Purtroppo, quel miracolo non si è avverato.Miriam e Angelo si erano sposati solo sedici mesi prima dell’incidente che ha cambiato radicalmente le loro vite. Il loro matrimonio era iniziato con la speranza di una vita insieme, ma si è trasformato in un’incessante lotta contro il destino. Dopo le nozze, Miriam si era trasferita a San Giuseppe di Cassola, nel Vicentino, ma quel tragico giorno di dicembre tutto è cambiato.

Mentre si recava al lavoro in una ditta di Spineda di Riese Pio X, suo paese natale, Miriam ha perso il controllo della sua auto e si è schiantata contro un cancello, forse a causa del ghiaccio sulla strada. Aveva solo 26 anni, piena di vita e di sogni da realizzare. Sabato 13 maggio, si terranno i funerali di Miriam, nella sua città natale. Sarà un momento di commozione e di ricordo per tutti coloro che l’hanno amata e conosciuta.