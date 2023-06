Anche in provincia di Chieti, come in altre parti d’Italia, verrà messo in atto un piano di controllo che mira a verificare la commercializzazione della canapa e il rispetto delle norme sugli stupefacenti. L’azione della prefettura teatina fa seguito ad una richiesta del Ministero dell’Interno, che ha chiesto una maggiore attenzione in merito alla vendita della cosiddetta “cannabis light“.

L’iniziativa prevede l’implementazione dei controlli nei negozi che vendono la canapa light e una maggiore sensibilizzazione dei commercianti circa il rispetto della legislazione sulla commercializzazione della canapa e sull’uso di sostanze stupefacenti. Durante l’ultima riunione tecnica di coordinamento delle forze dell’ordine, alla quale hanno partecipato i procuratori della Repubblica dei tribunali di Chieti, Lanciano e Vasto, è stato analizzata attentamente la normativa in vigore, al fine di individuare le criticità e prevenire eventuali violazioni delle leggi sulla canapa.

La prefettura ha annunciato l’avvio di un’azione di controllo sull’attività di commercializzazione e vendita al pubblico di varietà di canapa che non rientrano nell’articolo 2, comma 2, della Legge 2 dicembre 2016, n. 242, che promuove la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa. È importante sottolineare che la normativa in questione consente la coltivazione agroindustriale della canapa solo per alcune specifiche varietà della pianta, dalle quali è possibile ottenere solo prodotti dettagliatamente indicati nella medesima legge.

Solo in relazione a tali attività, dunque, non opera il divieto. Tuttavia, sempre più spesso si assiste alla commercializzazione di derivati e di infiorescenze della cannabis, non ammessi dalla normativa vigente, ma impropriamente pubblicizzati come consentiti, il che ha portato alla crescita del mercato delle sostanze illegali.

Come ha sottolineato il Consiglio Superiore della Sanità, l’impiego di simili preparati, erroneamente percepito come legale, rischia di tradursi in un danno grave per la salute della persona. La Corte di Cassazione, inoltre, ha rappresentato che la liceità della cannabis è circoscritta alla sola coltivazione e destinazione di prodotti consentiti, concludendo che “la presenza di un principio attivo sino allo 0.6% è consentita solo per i coltivatori, non anche per chi commercia i prodotti derivati dalla cannabis”.

Il piano di controlli inizierà il 15 giugno prossimo e prevede un’adeguata campagna di informazione e una maggiore sensibilizzazione dei commercianti circa il rispetto delle norme vigenti in materia. L’obiettivo è quello di far comprendere con precisione i contenuti della normativa di riferimento e prevenire eventuali violazioni delle leggi sulla commercializzazione della canapa e sul rispetto della legislazione in materia di sostanze stupefacenti.