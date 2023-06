Protesta nel carcere di Sulmona: detenuti con le pentole contro le sbarre

In queste ultime ore, i detenuti della casa circondariale di Sulmona hanno deciso di protestare per la decisione presa dalle autorità carcerarie. Le pentole sbattute contro le sbarre sono il segnale tangibile del dissenso e della frustrazione di questi uomini che vedono ridotti i loro diritti e la possibilità di comunicare con il mondo esterno.

L’emergenza sanitaria aveva consentito ai detenuti di contattare più frequentemente i propri cari grazie alla tecnologia della videochiamata, ma la revoca ufficiale dello stato di emergenza ha ridotto drasticamente questa possibilità. Ora, le due visite mensili diventano ancora più critiche per chi si ritrova lontano dagli affetti dei suoi e dalla società in generale. È facile immaginare come la rabbia e la delusione possano pervadere gli animi dei reclusi, incapaci di fare nulla per migliorare la loro situazione.

La decisione di porre fine al sistema di telefonate più frequenti ha fatto emergere una volta di più la questione dell’umanizzazione delle case circondariali italiane, ancora lontane dall’essere un luogo di recupero e reintegrazione.

Molti ancora si chiedono se il sistema di punizione e castigo sia efficace o se sia necessario ripensare completamente il modo in cui concepiamo la detenzione. Sulmona, oggi come molti altri luoghi di detenzione, trasforma la rabbia e il disagio in protesta. I detenuti chiedono solo di poter mantenere il legame con il mondo esterno, di non essere dimenticati.

Ma forse il problema non si esaurisce qui: bisogna continuare a interrogarsi sulle vere ragioni che stanno alla base della delinquenza e sulla necessità di mettere in atto politiche attive per prevenirla e contrastarla. Solo così si potrà sperare di ridurre il numero di detenuti e di costruire una società più giusta e solidale per tutti.