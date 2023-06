Project Kune: giro del mondo ecosostenibile partendo da Scanno

Tommaso Farina, un giovane di 24 anni proveniente da Padova ma di origini abruzzesi, ha iniziato oggi il suo viaggio intorno al mondo con l’obiettivo di dimostrare che la sostenibilità ambientale ed economica è possibile e non richiede grossi sforzi. Il suo viaggio durerà circa due anni e coprirà tutti e cinque i continenti senza l’uso di aerei o hotel.

Farina ha già raggiunto Scanno, dove ha preparato il suo zaino da 16 kg contenente una tenda, un sacco a pelo, un computer e hard disk per produrre contenuti digitali da condividere sull’account social dell’iniziativa “Project Kune“. Il suo viaggio sarà costellato di incontri con aziende, imprese e iniziative sensibili all’impatto ambientale, nel tentativo di sensibilizzare le persone sulla possibilità di scegliere soluzioni ecosostenibili. Ha dichiarato che non vuole educare, ma piuttosto mostrare alternative utili per il benessere collettivo.

Tommaso Farina ha incontrato rappresentanti di istituzioni locali, agricoltori e artigiani presso il bio agriturismo del pastore Gregorio Rotolo, recentemente scomparso. Inoltre, ha pianificato un incontro con gli operatori del porto di Ancona per discutere dell’elettrificazione delle banchine, al fine di ridurre l’impatto ambientale dei motori delle barche.

Farina e il suo collega universitario Adrian Lafuente, proveniente dalla Spagna, si ricongiungeranno in Veneto la prossima settimana per continuare insieme la loro avventura: “Siamo due ottimisti, entusiasti, adattabili e focused. Sfrutteremo le nostre conoscenze linguistiche anche per parlare con il maggior numero di persone per conoscere le loro storie di vita e culture”, ha detto il giovane.

In definitiva, Tommaso Farina vuole dimostrare che la sostenibilità ambientale ed economica, è una scelta ragionevole e realizzabile per chiunque, senza la necessità di grossi sforzi. Vogliono farlo attraverso l’incontro con persone, aziende ed enti locali, utilizzando la lingua locale per arrivare ai cuori delle persone e dare il proprio contributo per migliorare la vita delle persone in tutto il mondo.