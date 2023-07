Profanava tombe per rubare e vendere denti e fedi nuziali in oro: ex dipendente condannato

Rubare fedi nuziali e protesi dentarie in oro dai cadaveri esumati o estumulati è un atto vile e immorale che non può passare impunito. Flavio Fontolan, un anziano di 74 anni residente a Selvazzano e ex dipendente della ditta Eureka, ha commesso questo orrendo crimine nel cimitero Maggiore di Chiesanuova, saccheggiando decine di tombe. La sua azione è stata giudicata in un processo abbreviato davanti al Giudice per l’Udienza Preliminare Lauro Alcaro, che lo ha condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione.

Fontolan è stato accusato di peculato, in quanto, tra giugno 2017 e febbraio 2021, ha portato la refurtiva a un negozio di compro oro a Selvazzano. Durante 24 transazioni, è riuscito a incassare una somma di 3.135 euro. I carabinieri, dopo una serie di controlli sul negozio, sono risaliti all’identità del 74enne e hanno proceduto all’arresto.

L’anziano Fontolan, che lavorava nell’ambito delle operazioni di estumulazione ed esumazione nel cimitero Maggiore, ha depredato le tombe per prelevare soprattutto fedi nuziali e protesi dentarie in oro. Tuttavia, questi beni sono stati fusi, rendendo impossibile identificarne la provenienza.

Secondo le disposizioni della polizia mortuaria, tutti gli oggetti di valore recuperati dalle tombe devono essere restituiti sanificati ai parenti o devono seguire i resti della salma, anche nel caso di cremazione. L’esumazione consiste nel disseppellimento della salma dalla fossa di sepoltura in terra, mentre l’estumulazione riguarda l’estrazione dalla sepoltura muraria (loculo, ossario e cappella, tomba di famiglia). Queste operazioni cimiteriali vengono solitamente eseguite alla scadenza della concessione o in base alle necessità di spazio e rotazione dei cimiteri, ma non prima di dieci anni dalla sepoltura o venti anni dalla tumulazione, come stabilito dalla legge.

I carabinieri della stazione di Selvazzano sono riusciti a incastrare Fontolan attraverso una serie di accertamenti condotti tra aprile e agosto dell’anno scorso presso il negozio di compro oro. Inoltre, su mandato del pubblico ministero Benedetto Roberti, responsabile del caso, i militari hanno perquisito l’abitazione del 74enne, sequestrando materiale utile alle indagini. Gli inquirenti hanno anche ascoltato le testimonianze di alcuni dipendenti dell’Ufficio servizi cimiteriali del Comune, al fine di ottenere una visione completa delle operazioni di esumazione ed estumulazione all’interno del cimitero Maggiore di Chiesanuova.