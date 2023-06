Prof impallinata in classe, gli studenti promossi con 9 in condotta

In queste ora sta indignando l’Italia la notizia che due studenti di Rovigo siano stati promossi con 9 in condotta. A suscitare tanto scalpore è il fatto che i due giovani in questione siano gli studenti che avevano impallinato la professoressa Maria Cristina Finatti lo scorso ottobre, riprendendola e deridendola.

L’episodio di pochi mesi fa era avvenuto presso l’Itis Viola Marchesini di Rovigo. Il Corriere della Sera ha raccolto il commento degli avvocati della 61enne, docente di Scienze , che hanno riportato il suo stato d’animo dopo la notizia. “Abbiamo sentito la professoressa Finatti e si è detta delusissima per le promozioni visto quanto accaduto a inizio anno“, ha commentato l’avvocato Tosca Sambinello.

“È rimasta inoltre mortificata del fatto che alla scuola di Abbiategrasso sia stato bocciato l’alunno che accoltellò una professoressa, mentre a Rovigo tutto è filato liscio come nulla fosse“, continua la Sambinello, spiegando che sono stati applicati due pesi e due misure. “I princìpi e i valori della scuola, si è chiesta la nostra cliente, non dovrebbero essere sempre gli stessi? Per lei, dopo le percosse subite, è una “sberla” morale“.

Anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto sulla vicenda, esprimendo tutta la sua perplessità per questa scelta. “Rispetto l’autonomia di ogni scuola, tuttavia la scelta di dare 9 in condotta a chi ha aggredito una professoressa mi lascia sorpreso anche per il messaggio diseducativo che ne può derivare. La scuola è presidio imprescindibile di educazione al rispetto”. Valditara ha chiesto una relazione dettagliata sulle motivazioni che hanno portato l’istituto a prendere questa scelta.

I giovani utilizzarono una pistola ad aria con pallini di plastica per centrare la professoressa al volto. Dopo l’episodio, non sono mai stati sospesi, contro di loro non sembra essere stato preso alcun provvedimento disciplinare e gli alunni e le rispettive famiglie non hanno mai chiesto scusa.