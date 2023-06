Procura di Padova, impugnati 33 atti di nascita: "Contro legge se registrati con due mamme"

La Procura di Padova ha impugnato 33 gli atti di nascita, registrati dall’ex sindaco Sergio Giordani, risalenti al periodo che va dal 2017 fino ad oggi. Questa notizia viene riportata da “Il Mattino di Padova” in cui le prime raccomandate sono state inviate già nei giorni scosri con il decreto del Tribunale che praticamente cancella il “genitore 2” dallo stato di famiglia.

Una prima comunicazione è arrivata ad una quarantenne sposata all’estero con la propria compagna, la quale ha ricevuto l’atto conseguente dell’udienza fissata dal Tribunale Civile per la data dell’11 novembre 2023. Come spiega il capo dell’ufficio giudiziario, le altre notifiche arriveranno nei prossimi giorni.

“Va contro le leggi, e i pronunciamenti della Cassazione, un atto di nascita registrato con due mamme“ questa è la presa di posizione presa dalla Procura di Padova retta da Valeria Sanzari per poi aggiungere: “Sono casi uguali, non c’è nessun motivo per differenziare. Le notifiche dell’impugnazione arriveranno a tutte le 33 coppie. Io sono tenuta a far rispettare la legge e con l’attuale normativa non posso fare altro”.

Tra l’altro la Procura ha definito del tutto illegittima l’indicazione nell’atto di nascita della mamma non biologica quale secondo genitore e, per questo motivo, chiede la cancellazione del nome di quest’ultima e la rettifica del doppio cognome attribuito con essa alla bambina, ritenendo come la sua giovane età escluda che la modifica del cognome come richiesto possa avere ripercussioni sulla sua vita sociale.

Le prime reazioni alla decisione della Procura di Padova

L’ex sindaco Sergio Giordani però si dichiara sereno e convinto delle scelte fatte in passato: “Dal 2017 trascrivo gli atti di nascita delle bambine e dei bambini figli di due mamme. È un atto di responsabilità verso questi piccoli perché non accetto il pensiero che ci siano bambini discriminati fin da subito e appena nascono nei loro fondamentali diritti. Lo abbiamo sempre tempestivamente comunicato alla Procura di Padova dopo ogni atto senza avere mai controdeduzioni. Quello che dico alle forze politiche è di mettere da parte la battaglia ideologica e pensare solo ai bambini”.

La presidente di “Associazione Famiglie Arcobaleno” Alessia Crocini ha sottolineato come sia un atto totalmente vergognoso e indegno di un paese civile, attaccando poi Carolina Varchi di Fratelli d’Italia che assicurava in parlamento che il suo partito ha a cuore tutti i bambini.