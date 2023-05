Presunti furti agli automobilisti: arrestati tre giovani

I carabinieri di Lecce, in ottemperanza ad una richiesta del gip presso il Tribunale di Lecce, Giulia Proto, hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di furti a danno di alcuni automobilisti, furti che sarebbero avvenuti tutte nel capoluogo salentino.

Gli inquirenti sono risaliti ai sospettati in quanto un cittadino leccese ha denunciato quanto accaduto e aiutato gli inquirenti a ricostruire gli eventi e a trovare i presunti responsabili degli episodi in questioni. Teatro degli avvenimenti è una zona periferica di Lecce dove gli automobilisti cercano compagnia non a pagamento, luogo che si trova nei pressi della Motorizzazione Civile. Gli episodi contestati agli indagati sarebbero avvenuti il 27 dicembre 2022 e il 13 gennaio 2023.

Fondamentale la testimonianza

Come detto si è rivelata fondamentale la testimonianza di una delle vittime dei furti perpetrati dai soggetti. Secondo quanto riferisce la stampa locale, i tre sarebbero entrati in azione e volendo fare valere le proprie ragioni avrebbero anche utilizzato un modus operandi condito anche da minacce.

Gli indagati avrebbero costretto gli automobilisti a farsi consegnare la somma di circa 60 euro. Per intimorire gli automobilisti i giovani avrebbero utilizzato una spranga di ferro. Dettagliata anche la ricostruzione che hanno fatto gli inquirenti: la sera del 27 dicembre 2022 una Fiat si para dinanzi alle vettura di un ragazzo parcheggiato nella zona suddetta sbarrando la strada al malcapitato. Quest’ultimo viene quindi bloccato con la spranga di ferro. Impaurito dai soprusi, il giovane bloccato apre il portafogli e consegna loro la somma di denaro.

Qui una banconota da 20 euro cade in macchina, l’altra da dieci viene consegnata agli indagati. Da quanto si apprende i due indagati erano anche a volto scoperto. Stesso modus operandi la sera del 13 gennaio 2023. In questa occasione un ragazzo è parcheggiato e sta parlando con un’altra persona in una Fiat, quando sopraggiunge un’altra Fiat che blocca la strada. Questa volta le persone sono 4, di cui uno non è stato ancora identificato.

Due dei presunti responsabili si somigliano moltissimo, un dettaglio che non è sfuggito agli inquirenti, anche perché come detto gli indagati pare abbiano agito a volto scoperto. La targa dell’auto, memorizzata da una degli automobilisti, è stata utile per risalire a due ragazzi residenti a Tuturano, frazione del comune di Brindisi. Si tratta di D.C e L.C.(29 anni) gemelli di Tuturano e l’altro aggressore è stato riconosciuto in G.D. 28 anni di Campi Salentina (Lecce). I tre devono rispondere di rapina aggravata. Attualmente tutti e tre sono rinchiusi in carcere come stabilito dall’Autorità Giudiziaria. Le persone aggredite hanno confermato gli episodi e riconosciuto gli.