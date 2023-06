Preside nega l’accesso all’ambulanza, condannata per omissione di soccorso

La vicenda che coinvolge una scuola superiore in Campania ha destato molta indignazione e preoccupazione, poiché ha riguardato un fatto grave che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. La dirigente scolastica dell’istituto è stata condannata per aver causato un ritardo nell’accesso di un’ambulanza, un gesto che ha messo a rischio la vita di una persona in crisi cardiaca. Tutto è cominciato nel 2016, quando un membro della famiglia del giovane colpito da malore ha chiesto l’intervento immediato di un’ambulanza.

Purtroppo, a causa del cancello chiuso della scuola, l’ambulanza è stata impossibilitata ad entrare e a prestare i soccorsi tempestivi. Questo episodio ha suscitato una disputa legale tra la famiglia e la scuola, poiché la famiglia aveva sempre utilizzato il cortile e il parcheggio della scuola per raggiungere la propria abitazione. Tuttavia, con l’arrivo della nuova preside, la scuola ha deciso di rivendicare la proprietà dell’area e di chiudere il cancello. La situazione è degenerata nel 2016, quando si è verificato un malore.

Nonostante le richieste disperate della famiglia e l’allarme della sirena dell’ambulanza, l’accesso è rimasto bloccato per diversi minuti. Il medico, privo di altre alternative, è stato costretto a raggiungere a piedi l’abitazione del giovane per fornire l’assistenza necessaria e poi a ritornare all’ambulanza per recuperare gli strumenti di soccorso. Ovviamente, la situazione avrebbe potuto avere conseguenze fatali, ma per fortuna il giovane è riuscito a sopravvivere. Tuttavia, la dirigente scolastica è stata querelata per omissioni di soccorso.

La sentenza di primo grado, emessa lo scorso 12 giugno, ha stabilito la sua condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. La dirigente è stata multata di 100 euro, una sanzione che però è stata sospesa, ma dovrà anche risarcire i danni morali e materiali alla famiglia del giovane. Questa sentenza rappresenta un importante precedente legale, poiché sancisce una condanna nei confronti di una dirigente scolastica che ha messo a rischio la vita di una persona per motivi personali.

È fondamentale che ogni persona, indipendentemente dal proprio ruolo o posizione, sia responsabile nel garantire la sicurezza e il benessere degli individui. Si tratta di un monito per tutte le istituzioni scolastiche affinché siano consapevoli della loro responsabilità e agiscano nel rispetto delle norme e della sicurezza delle persone coinvolte.