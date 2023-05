È stato un inizio di giornata insolito per Papa Francesco, il quale è stato costretto a cancellare le sue udienze mattutine a causa di una improvvisa febbre. Non solo le udienze di gruppo erano state annullate, ma nemmeno le singole persone sono state accolte, poiché lo stato febbrile del Papa richiedeva riposo assoluto. La notizia è stata confermata dalla sala stampa vaticana, che ha comunicato: “Per via di uno stato febbrile, Papa Francesco non ha ricevuto in udienza questa mattina“.

Secondo il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, il Papa era visibilmente stanco a causa di una giornata estremamente intensa. Ieri, infatti, ha partecipato a numerosi eventi, tra cui l’incontro con Scholas Occurrentes, durante il quale ha voluto salutare personalmente tutti i presenti. A un certo punto, la sua resistenza ha ceduto, lasciandolo con una febbre che ha reso necessaria la cancellazione delle udienze. Il Papa ha deciso di prendersi cura della sua salute, consentendosi il riposo di cui ha bisogno.

Non è la prima volta che le condizioni di salute di Papa Francesco destano preoccupazione. Lo scorso marzo, infatti, il Pontefice era stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un’infezione respiratoria. Fortunatamente, l’infezione non ha provocato versamenti, come confermato da una Tac a cuore e polmoni. Si ritiene che l’infezione sia stata causata da un virus e, dopo un periodo di ricovero, Papa Francesco è stato dimesso il 1° aprile.

Questa non è stata la sola volta in cui la salute di Bergoglio è stata messa alla prova. Nel luglio del 2021, il Pontefice è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Tuttavia, la sua vita è stata segnata da altri problemi di salute, come un’operazione al polmone quando era ancora giovane, ricorrenti episodi di sciatalgia e un intervento alla cataratta qualche anno fa. Inoltre, soffre di gonalgia, un dolore al ginocchio che spesso lo costringe a muoversi in sedia a rotelle.

La salute del Papa è sempre un argomento di grande importanza e attenzione, poiché il suo ruolo richiede un impegno costante e una grande energia. Nonostante le sfide fisiche che ha affrontato nel corso degli anni, Papa Francesco ha dimostrato una straordinaria resilienza e una dedizione inesauribile al suo lavoro. La sua determinazione nel portare avanti la sua missione di guida spirituale è ammirata da milioni di fedeli in tutto il mondo.