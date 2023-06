Un sinistro stradale che ha coinvolto una bicicletta ed una macchina è costato la vita ad un ciclista di 61 anni, che è deceduto dopo essere stato centrato dall’automobile. Alla guida del mezzo coinvolto nella vicenda si trovava una donna di 57 anni insieme ad un collega, entrambi ausiliari del traffico.

Tutto si è svolto nella giornata di domenica a Prato, in Toscana. Il 61enne, un uomo di origine pakistana, intorno alle 13 si trovava in via Alessandria, all’incrocio con via Verona, ed era al momento fermo al lato della strada. Alle sue spalle è arrivata l’automobile con a bordo i due ausiliari del traffico di Consiag Servizi Comuni, in rientro in sede dopo un turno di lavoro.

La macchina ha tamponato il ciclista, che è stato sbalzato a terra. Le condizioni dell’uomo sono subito risultate estremamente gravi, ed il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza. Nonostante il 61enne fosse ancora vivo al momento dell’arrivo dei soccorritori, poco dopo ne é stato dichiarato tristemente il decesso.

Sulla vicenda indaga ora la polizia municipale di Prato, già intervenuta sul luogo per i rilievi del caso, che dovrà ricostruire l’esatta dinamica per fare luce su quanto accaduto. Nel frattempo via Alessandria è rimasta chiusa per diverse ore al traffico, per poter consentire prima i soccorsi ed i seguito i rilievi dei militari.

Gli agenti hanno acquisito anche le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza della caserma della Polstrada, la cui sede è proprio davanti al luogo in cui si è svolto il tamponamento fatale. Una prima ricostruzione conferma che il 61enne pakistano fosse fermo al lato della strada, cosa che fa pensare che la conducente della macchina che lo ha colpito non lo abbia proprio visto. Sembra inoltre escluso che la donna si trovasse al cellulare mentre era alla guida del mezzo.