È ricoverata in ospedale e versa in gravi condizioni la donna che è stata accoltellata dal marito nelle prime ore di martedì 23 maggio. Il fatto è avvenuto a Prato, dove Franco Mengoni, un pensionato di 75 anni ha accoltellato alla gola la moglie di 79 anni, prima di chiamare le autorità per denunciare quanto accaduto.

Il fatto si è svolto in un terratetto di via Fiorentina poco prima delle 5 del mattino. Ad essere colpita dal pensionato è Franca Fiorvanti, che è adesso ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Santo Stefano di Prato. La donna è stata raggiunta da 4 fendenti alla gola tramite un’arma bianca a serramanico.

Dopo aver colpito la moglie, è stato proprio il 75enne a telefonare al 112 per denunciare quello che aveva appena fatto. All’arrivo degli agenti, l’uomo ha ammesso le sue colpe ed è stato fermato in flagranza di reato con i vestiti ancora sporchi, ed è al momento accusato di tentato omicidio, mentre gli investigatori cercano di ricostruire quanto accaduto ed identificare le possibili cause.

Mengoni è stato trasportato presso la Questura di Prato, dove è stato interrogato dal magistrato di turno, ed è in seguito stato accompagnato alla Dogaia. Sarà compito del sostituto procuratore Petrocchi quello di cercare di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Franca nel frattempo sta lottando per la vita in ospedale, dove le sue condizioni sono molto serie e rimane in prognosi riservata.

Le persone che conoscevano la coppia, che non ha mai avuto figli, raccontano che abitano da sempre nella casa dove è avvenutl il fatto. Dopo aver gestito insieme per anni una ritorcitura, i due erano entrambi in pensione. Dopo una caduta, Franca camminava con un deambulatore, mentre Franco era stato recentemente sottoposto ad un lieve intervento chirurgico, ma in generale godevano di buona salute.