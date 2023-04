Portuale di Genova ammette colpevolezza per l’omicidio di Manuel Di Palo: annebbiato dalla droga al momento del delitto

Il 42enne Filippo Giribaldi, portuale no vax di Genova, è stato accusato dell’omicidio di Manuel Di Palo, ex esponente di CasaPound, avvenuto il 25 aprile scorso. Oggi Giribaldi ha ammesso la sua colpevolezza davanti al pubblico ministero e agli investigatori della squadra mobile genovese, e successivamente durante l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip.

Ha dichiarato di essere pentito per il suo gesto, ma di essere stato annebbiato dalla droga al momento dei fatti. Giribaldi ha infatti confermato di essere stato spinto dalla gelosia per una donna di 53 anni con cui aveva una storia e che vedeva anche Di Palo. Ha sostenuto che sarebbe stata la stessa donna a dirgli che voleva liberarsi di Di Palo.

Per questo, si è presentato sotto casa dell’amica martedì pomeriggio e ha sparato con una pistola non detenuta regolarmente. L’indagato ha spiegato di aver trovato l’arma circa un anno fa, mentre portava a spasso il cane in un parco. Ha anche rivelato di essere schiavo della droga, spendendo circa 300 euro al giorno per comprarla e di essersi indebitato per far fronte alle spese.

Tuttavia, ha chiarito di non aver mai spacciato e di essere solo un consumatore. Giribaldi dovrà ora affrontare la decisione del Gip sulla convalida del fermo a suo carico. La sua ammissione di colpevolezza potrebbe influire sulla decisione finale. È probabile che Giribaldi debba affrontare un processo penale per l’omicidio di Di Palo.

L’omicidio di Manuel Di Palo ha scosso la città di Genova e la comunità di CasaPound, generando indignazione e dolore. L’ammissione di colpevolezza di Giribaldi potrebbe portare una certa giustizia alla famiglia Di Palo, ma la ferita lasciata dall’omicidio non si rimarginerà facilmente. La comunità di Genova deve continuare a lottare per la pace e la giustizia, cercando di evitare che tragedie come queste accadano in futuro.