Ponte Morandi: i rischi erano noti già 8 anni prima del crollo e nessuno fece nulla

Il crollo del Ponte Morandi è stato uno dei tragici eventi che hanno scosso il nostro Paese, suscitando rabbia, dolore e indignazione. Ora emergono nuovi dettagli scioccanti, che rivelano un quadro ancora più allarmante di quanto si potesse immaginare.

Le parole di Gianni Mion, ex amministratore delegato della holding dei Benetton Edizione e consigliere di amministrazione di Aspi e Atlantia, durante il processo hanno suscitato grande sconcerto. Ha dichiarato che il ponte aveva un difetto originario di progettazione e che era a rischio crollo. Quando ha chiesto se ci fosse qualcuno che certificasse la sua sicurezza, la risposta di Riccardo Mollo è stata inquietante: “ce la autocertifichiamo“.

Questa affermazione ha gettato Gianni Mion nel dubbio e nella preoccupazione. Era evidente che, di fronte a una situazione così grave, bisognava prendere una decisione: o chiudere il ponte o affidarsi a una certificazione esterna. Tuttavia, nulla è stato fatto e Mion si rammarica profondamente per non aver preso provvedimenti.

Mion ha espresso anche la sua sensazione che nessuno controllasse nulla. Ha parlato di un collasso del sistema di controllo interno ed esterno, con il ministero che sembrava completamente assente. Secondo lui, nessuno stava facendo i dovuti controlli, come emergeva chiaramente dalle informazioni disponibili.

Durante una riunione a cui parteciparono l’amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci, il direttore generale Riccardo Mollo, Gilberto Benetton e rappresentanti di Atlantia, così come tecnici e dirigenti di Spea, Mion ha espresso le sue preoccupazioni. Tuttavia, dopo queste frasi, l’avvocato Giorgio Perroni, difensore di Riccardo Rigacci, ex direttore del Primo tronco di Autostrade, ha chiesto di sospendere l’esame di Mion e di indagarlo. La richiesta è stata presa in considerazione dai giudici, che si riservano la decisione finale.

Sono ben 59 le persone coinvolte nell’inchiesta, tra ex dirigenti di Autostrade e Spea (la società controllata responsabile delle manutenzioni), tecnici e dirigenti attuali e ex del ministero delle Infrastrutture e del provveditorato delle opere pubbliche. Le due società sono uscite dal processo attraverso un patteggiamento di circa 30 milioni di euro. Secondo l’accusa, tutti erano a conoscenza delle condizioni precarie del Ponte Morandi, ma nessuno ha preso provvedimenti, seguendo la logica del risparmio per garantire maggiori profitti da distribuire ai soci.

Queste nuove rivelazioni alimentano la già diffusa indignazione pubblica e sollevano gravi interrogativi sul funzionamento del sistema di controllo e sulla responsabilità di coloro che avrebbero dovuto garantire la sicurezza delle infrastrutture.