Poliziotto spara ad un 19enne che aveva litigato col figlio

Un poliziotto del casertano è stato arrestato con l’accusa di aver rintracciato un gruppo di giovani, che poco prima erano rimasti coinvolti in una lite con il figlio del militare, ed sparato alle gambe di uno di questi, ferendo un 18enne al ginocchio. Per questo è finito agli arresti domiciliari il 49enne Diego Crisci.

Tutto è iniziato sabato sera nel comune di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, dove ad un certo punto è scoppiata una lite che ha coinvolto circa tre-quattro ragazzi , alcuni dei quali originari del comune vicino San Felice a Cancello, in Piazza Falcone e Borsellino, che nella città è un noto punto di ritrovo tra i più giovani e a quell’ora era piena di ragazzi.

Le indagini per ricostruire tutti i passi della vicenda sono in corso, ma pare che nella rissa, scoppiata ieri sera per futili motivi, avrebbe avuto la peggio il figlio 18enne del poliziotto, che avrebbe ricevuto minacce e forse uno schiaffo. Il ragazzo è corso a casa a raccontare quanto accaduto al padre, che si è armato di una pistola non tracciata ed è andato a caccia del gruppo di giovani.

Quando li ha trovati, il poliziotto ha dato inizio ad una colluttazione venendo spinto a terra dai ragazzi. Quando si è rialzato, ha estratto la pistola ed esploso due colpi contro gli adolescenti, centrando alla una gamba un 19enne. La vittima è stata trasportata in un ospedale locale, dove è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.

I carabinieri intervenuti hanno in breve tempo ricostruito quanto accaduto, ed identificato e fermato Crisci. Il 49enne, che presta servizio nel Napoletano, è stato accusato di lesioni aggravate. Ancora non sono state formulate accuse per il fatto che non abbia utilizzato la sua pistola di ordinanza, ma un’arma clandestina della quale era in possesso.