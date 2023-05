Poliziotto porta la colazione ad un alluvionato: "ha perso tutto ma mi ha dato una forza incredibile"

Le storie di solidarietà e di generosità si stanno moltiplicando a Forlì-Cesena in seguito all’alluvione che ha colpito i quartieri nord il 16 maggio scorso. Nonostante le difficoltà e gli ostacoli, molte persone stanno reagendo con grande determinazione e con un profondo senso di altruismo.

L’impegno delle forze dell’ordine, in particolare, si sta dimostrando davvero straordinario non solo per quanto riguarda le attività di prevenzione e di controllo, ma anche per le missioni di salvataggio e per tutti quei gesti semplici che fanno la differenza nella vita delle persone colpite dalla tragedia.Uno degli episodi più commoventi è stato raccontato da Alberto, un operatore delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione e Generale della Polizia di Stato, che in una mattina di turno si è adoperato per portare la colazione a decine di anziani colpiti dall’alluvione.

Durante il turno notturno, invece, ha incontrato nuovamente alcuni di loro, costretti a evacuare da un palazzo a rischio crollo in zona Romiti. Uno di questi signori, nonostante la sua situazione disperata, gli ha trasmesso una grande forza grazie ad un abbraccio pieno di dignità e di gratitudine. In quel momento Alberto ha capito che la sua missione non era solo quella di salvare vite umane, ma anche di portare conforto e speranza a chi era stato colpito dall’inverno della propria vita.

Questo è solo uno dei tanti episodi che dimostrano la straordinaria forza e il coraggio di cui sono capaci le persone quando c’è bisogno di aiutare il prossimo. È un esempio che ci deve spingere a fare di più per la nostra comunità, a darci una mano l’uno con l’altro, soprattutto nei momenti di difficoltà come questi.

Non si tratta solo di aspettare che qualcuno venga a salvare le nostre vite, ma di fare la differenza con piccoli gesti e con un grande spirito di solidarietà e di sostegno. Bisogna ricordare che anche dai fiori che nascono dal fango si possono trarre grandi benefici e che, grazie alla generosità e alla compassione dell’uomo, tutto diventa possibile e tutto può essere superato.