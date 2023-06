Poliziotta trafuga e rivende gioielli sequestrati: condannata a restituire 244.000 euro

La Corte dei Conti ha emesso una sentenza di condanna nei confronti di un’ispettrice di Ostia, che si è resa colpevole di vari reati tra il 2017 e il 2018. La poliziotta, in qualità di responsabile dell’Ufficio del commissariato Lido, ha commesso furti di gioielli sequestrati e ha effettuato prelievi dal bancomat di un uomo deceduto.

Durante il periodo in cui la poliziotta era in servizio, si è appropriata illegalmente di gioielli, comprese fedi nuziali, che erano stati posti sotto sequestro. Inoltre, ha compiuto furti da portafogli e altri oggetti di valore, tra cui un Rolex sequestrato nel 1990 e una pensione di un individuo deceduto nel 2017, per un ammontare totale di 13.000 euro. Tra i suoi comportamenti illeciti, è emerso anche il prelievo di 60 euro dalle tasche di un uomo deceduto.

La decisione dei giudici e il danno causato

La poliziotta è stata condannata penalmente per peculato, accesso abusivo a sistema informatico e rifiuto di atti d’ufficio. Inoltre, la Corte dei Conti ha stabilito che dovrà risarcire il ministero dell’Interno con un importo complessivo di 244.000 euro.

Secondo i giudici, la donna ha agito con dolo evidente, utilizzando i proventi delle vendite illegali e dei prelievi per trarne profitto personale. Questo comportamento ha arrecato un grave danno all’autorevolezza e all’immagine della polizia, violando i principi di legalità e minando la fiducia della pubblica sicurezza.

Il risarcimento e le conseguenze legali

L’agente donna ha già restituito una parte dei soldi e dei preziosi sottratti, per un totale di 90.883 euro. Nonostante ciò, il danno diretto è stato valutato in 76.136 euro, tenendo conto delle restituzioni parziali. Al di là del danno materiale, è stato calcolato un ulteriore danno di 152.273 euro per il disservizio e l’immagine compromessa della polizia.