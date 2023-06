Politiche per la disabilità, Cgil dichiara la Regione Abruzzo fuori legge

La Cgil Abruzzo e Molise ha avanzato una serie di richieste alla Regione Abruzzo per la tutela dei cittadini disabili. La richiesta di fondi specifici per incrementare gli importi e abbreviare i tempi dei rimborsi per chi abbatte le barriere architettoniche è una delle principali richieste avanzate. Inoltre, la Cgil chiede l’approvazione del Peba (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche), che deve essere subito esecutivo e l’istituzione di un registro regionale dei Peba per monitorare e promuoverne l’adozione da parte dei Comuni.

Secondo la Cgil, la Regione Abruzzo è “inadempiente da 36 anni” sulla tutela dei cittadini disabili, e deve rispondere in modo concreto ed immediato alla situazione. La Cgil ha evidenziato la gravissima situazione che le persone con disabilità vivono in Abruzzo, specificando come proprio la Regione sia completamente fuori legge da 36 anni per non aver approvato il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche previsto dalla Legge 41 del 1986.

La disabilità è una condizione di salute in un ambiente sfavorevole; e sono proprio le barriere a limitare l’attività dell’individuo. La situazione è grave anche all’interno delle istituzioni, come dimostrato dalla mancanza di accessibilità all’ingresso del luogo istituzionale simbolicamente più importante, cioè la sede del Consiglio.

La legge 13/89 da sola non è più sufficiente, poiché la disabilità è diventata la prima causa di impoverimento al mondo. La Cgil chiede quindi un impegno costante da parte delle Istituzioni per migliorare la condizione dei disabili abruzzesi. La Cgil ha chiesto di essere ascoltata dalla Quinta Commissione del Consiglio Regionale per fare sentire la voce dei cittadini disabili e chiedere che le richieste vengano prese in considerazione e messe in pratica il prima possibile.

La situazione delle persone con disabilità in Abruzzo è quindi al centro dell’attenzione, in quanto emerge la necessità di un intervento urgente e concreto per poter garantire un supporto adeguato e necessario alle persone con disabilità e alle loro famiglie. La Cgil Abruzzo sta lavorando affinché la Regione si attivi per porre rimedio alla situazione, mettendo in campo misure e interventi efficaci, affinché le persone con disabilità di questa regione possano vivere con dignità e rispetto dei loro diritti.