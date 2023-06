Pista ciclabile lungo l’argine del Po vietata a pedoni e ciclisti: riservata alle macchine agricole

Il Comune di Porto Viro ha recentemente emesso un’ordinanza che ha sollevato diverse polemiche tra i residenti e i cittadini interessati. L’ordinanza vieta, a partire dal lunedì scorso, il transito dei pedoni e dei ciclisti nel tratto di strada che va dal ponte della Romea fino all’intersezione con la SP 41. La motivazione ufficiale dietro questa decisione è la volontà di riservare tale tratto di strada esclusivamente al passaggio di macchine agricole, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti.

Tuttavia, l’opposizione locale, rappresentata da Mario Mantovan, si è immediatamente schierata contro questa ordinanza, chiedendo la sua archiviazione. Mantovan ha espresso la sua perplessità riguardo a questa decisione, sostenendo che a Porto Viro sembra quasi che si voglia andare in controtendenza rispetto agli altri comuni limitrofi che invece si stanno impegnando per favorire le zone a traffico limitato e le piste ciclabili. Secondo lui, non ha senso chiudere l’unica pista ciclabile presente nella zona per permettere il passaggio di pochi mezzi agricoli che ancora circolano sulle strade del comune.

È importante sottolineare che il percorso ciclabile interessato da questa ordinanza è incluso negli itinerari ciclabili della Provincia di Rovigo. Lungo tutto il tragitto, sono stati apposti cartelli e segnaletica specifica per indicare la presenza della pista ciclabile. Pertanto, molti ciclisti e pedoni erano abituati a utilizzare questa via per le loro attività sportive o per spostarsi in modo sicuro ed ecologico.

La decisione del Comune di Porto Viro ha suscitato numerose critiche da parte dei cittadini, che si sentono penalizzati e privati di un importante collegamento ciclabile. In un’epoca in cui sempre più persone si stanno orientando verso la mobilità sostenibile, la chiusura di una pista ciclabile risulta essere una scelta controproducente e poco coerente con le tendenze attuali.

Adesso, spetta al Comune di Porto Viro valutare attentamente le opinioni e le preoccupazioni sollevate dalla popolazione. È fondamentale trovare una soluzione che tenga conto sia della sicurezza dei cittadini che delle esigenze di mobilità sostenibile. L’archiviazione dell’ordinanza potrebbe rappresentare un passo avanti verso un compromesso che permetta il transito dei mezzi agricoli senza negare ai pedoni e ai ciclisti un’importante via di collegamento.