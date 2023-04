Non sembra più esserci niente da fare per la dottoressa 55enne aggredita a sprangate venerdì fuori dall’ospedale di Pisa da un suo ex paziente. Il bollettino medico ha infatti confermato che è iniziata la procedura di accertamento della morte cerebrale per Barbara Capovani, mentre le autorità hanno identificato ed arrestato il suo aggressore.

La psichiatra è stata aggredita dal 35enne Gianluca Paul Seung di Torre del Lago, in provincia di Lucca, che si trova in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio premeditato, che probabilmente sarà riformulata in seguito alla morte della donna. Quando gli agenti sono andati a cercarlo nella sua casa dopo averlo identificato, l’uomo avrebbe tentato la fuga ed aggredito i militari uno spray urticante.

L’uomo era un paziente della psichiatra, e già giovedì aveva cercato di incontrare, senza successo, la 55enne. Il giorno successivo l’ha attesa fuori dall’ospedale Santa Chiara e l’ha aggredita, sferrandole colpi violenti con un oggetto ancora da ritrovare, in un attacco ripreso dalle telecamere di sorveglianza, che ne hanno consentito l’identificazione.

Gli inquirenti ritengono che abbia agito in modo premeditato, e che già giovedì avesse avuto intenzione di aggredirla. L’uomo era stato messo in cura presso il Servizio psichiatrico diagnosi e cura di Pisa nel 2019, e da allora “nutriva forti rancori nei confronti della dottoressa, che lo aveva avuto in cura in quell’anno, elementi che trovano conferma nell’analisi dei social media dell’indagato”.

In passato l’uomo era già stato arrestato ed aveva precedenti per comportamenti violenti, con fogli di via ricevuti da diverse province toscane come Prato, Lucca e Pisa. Risale a poco tempo fa anche un’aggressione presso il tribunale di Lucca. “Sono uno sciamano, mediatore fra invisibile e visibile; collego le dimensioni“, scriveva Gianluca sul suo profilo Facebook, dove postava teorie cospiratorie e complottiste su vari temi, tra cui la massoneria, la Chiesa e la guerra in Ucraina.