Viso provato, poco ossigeno nei polmoni, voce flebile… è così che appare, in un video pubblicato sui social, Marco Marchesin, un 50enne che si definisce un no vax pentito.

L’uomo, ricoverato all‘ospedale di Piacenza dopo aver contratto il Covid, non ha il vaccino e, nel video affidato a una diretta Facebook lo scorso 6 dicembre, ha lanciato un appello: “Vaccinatevi, non fate come me, che ho aspettato, è un inferno”. Il suo obiettivo è convincere tutti dell’importanza della vaccinazione.

Il video-appello

Nel video pubblicato su Facebook nei giorni scorsi, condiviso sul social anche dal primario della Terapia intensiva respiratoria, il dottor Cosimo Franco, con un “meglio tardi che mai”, l’uomo appare con il casco per l’ossigeno, mentre, von la voce debole, rivolge il suo appello, dicendo: “Ho pochissima forza Non pensavo di arrivare qui. Non ho il vaccino. Molti dei presenti qui non ce l’hanno. Ci ha da poco lasciato una ragazza di 41 anni, morta di Covid”.

Il 50enne aggiunge: “Ho sbagliato, vaccinatevi. Non fatevi uccidere dalla malattia. Vaccinatevi. Scegliete il vaccino che meglio ritenete opportuno. Ne avete di due tipi, quattro case farmaceutiche. Vaccinatevi, non è uno scherzo, di questo si muore”, concludendo il suo video così: “Questa malattia brucia i polmoni. Vaccinatevi, non fate come me, che ho aspettato, è un inferno”.

Intanto nell’ospedale di Piacenza i posti letto della Terapia intensiva respiratoria (Utir), sono tutti occupati da no vax… tutti pazienti Covid che respirano grazie alla ventilazione meccanica col casco. E da domani anche la parte del reparto “pulita”, quella dedicata ai non Covid, sarà convertita, per un totale di 15 posti letto, per far fronte all’atteso picco di ricoveri.

Il professor Franco Cosimo, primario Utir, che ha condiviso anche sul proprio profilo Facebook il video-appello del No vax pentito con il casco, ha dichiarato all’Ansa: “La maggior parte dei no vax come il 50enne di cui ho postato il video si pente, piange. Ma ci sono anche alcuni che dopo che li rimandiamo a casa, guariti, non solo non ci dicono ‘grazie’ ma continuano a negare l’evidenza”. Continuano a negare tutto, “il virus, il Covid, qualcuno mette in dubbio le cure che sta ricevendo”. “Per fortuna sono pochi”.

E pensare che, fino a poco tempo fa, Marchesin, sul suo profilo Facebook, minimizzava sui numeri dei decessi da Covid, se la prendeva coi giornalisti, sosteneva le battaglie di Stefano Puzzer e dei portuali di Trieste, pubblicava i video delle manifestazioni dei No Green pass, soprattutto quelli di Milano e condivideva post No vax.