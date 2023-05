La notizia che abbiamo appena appreso ci riporta ad un episodio di cronaca avvenuto lungo l’Autostrada del Sole in provincia di Frosinone, in cui un conducente è stato sorpreso dalla polizia al volante di una vettura, una Fiat 500 che poi è risultata rubata a Pescara. Non ci vuole molto per immaginare la scena: la pattuglia della polizia che viaggia lungo l’autostrada, quando all’improvviso vede una macchina che, invece di proseguire normalmente, inizia a rallentare finché non si accoda alla sua scia.

I poliziotti, attenti come sempre alla sicurezza stradale, non hanno esitato ad intimare l’alt al veicolo in questione, ed è proprio qui che la vicenda assume toni più inquietanti. D’altronde, quello che poi è emerso dall’interrogatorio dell’uomo conferma il peggio: la macchina che stava conducendo era semplicemente rubata, motivo per cui la polizia non ha potuto fare altro che denunciarlo all’autorità giudiziaria per ricettazione.

Tuttavia, l’uomo non si è fermato ad una semplice denuncia; infatti stava guidando sprovvisto di patente, mai conseguita e, di conseguenza, è stata contestata anche una sanzione amministrativa di oltre 5mila euro. La questione, come si vede, non è affatto banale e può avere ripercussioni anche molto serie per chiunque si ponga al volante.

A noi non rimane altro che sperare che episodi del genere non si verifichino troppo spesso, e che anche chi si mette alla guida di un veicolo lo faccia con la massima attenzione e nel rispetto delle regole della strada, evitando di mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri.

L’uomo è stato denunciato per ricettazione, reato che consiste nel ricevere, acquistare o detenere in maniera consapevole un bene rubato. Tale comportamento è ovviamente considerato illecito e sanzionato dalla legge. Inoltre, l’uomo ha anche ricevuto una multa per non aver mai conseguito la patente di guida. Questo comportamento è altrettanto vietato, in quanto la licenza di guida è ovviamente considerata una specifica autorizzazione e abilitazione a guidare i veicoli su strada.