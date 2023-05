Caramanico Terme, Finalmente è terminata la lunga attesa per la riattivazione del servizio 118 Abruzzo a Caramanico Terme. Da qualche giorno, infatti, il servizio è tornato ad avere la sua sede nel centro in provincia di Pescara, nei nuovi locali in via Martiri Caramanichesi.

Si tratta di una notizia molto importante per la comunità dell’intero comprensorio, che nei precedenti anni ha subito la chiusura delle Terme, a cui si aggiungeva anche la mancanza del servizio di emergenza sanitaria.

Il sindaco Luigi De Acetis ha espresso un vivo ringraziamento ai direttori del 118 e del servizio tecnico della Asl di Pescara che si sono prodigati per arrivare a questa conclusione, lottando contro tanta burocrazia e la sua insistenza. Non appena sarà possibile, verrà inaugurata pubblicamente alla presenza delle autorità. Il consigliere regionale del Pd, Antonio Blasioli, ricorda l’interpellanza dell’8 maggio attraverso cui il servizio è stato finalmente ripristinato a Caramanico Terme.

La nuova postazione operativa è stata localizzata in un immobile individuato dalla Asl nell’agosto del 2021 e successivamente affittato con regolare contratto il 15 aprile 2022. L’iter è stato piuttosto tortuoso, con il servizio di emergenza 118 che venne ufficialmente aperto nell’ottobre 2019, ma dislocato poco meno di un anno dopo a San Valentino a causa della coabitazione forzata con l’associazione culturale che gestiva la struttura.

La riattivazione del servizio 118 a Caramanico Terme è senza dubbio una buona notizia per la comunità dell’intero comprensorio che quest’estate potrà tornare a beneficiare di questo importante servizio. Tuttavia, resta la macchia di un contratto di locazione già in essere da 12 mesi, in quanto sottoscritto dalla Asl nell’aprile dello scorso anno, che è inutilmente costato 17.500 euro in base al canone annuo concordato. Su questo aspetto, il consigliere Blasioli ha già chiesto chiarimenti nell’interpellanza presentata e intende verificare l’ipotesi di danno erariale.