Nella mattinata di venerdì 16 giugno si è verificato uno scontro tra due veicoli sul lungomare di Montesilvano. È accaduto intorno a mezzogiorno, quando un uomo in sella a una Vespa 50 è entrato in collisione con un’ambulanza della croce verde. La situazione era particolarmente complicata a causa del traffico intenso in quel momento. La Vespa, guidata dall’uomo, stava viaggiando nella colonna di veicoli quando ha tamponato l’ambulanza che era ferma in coda.

Il sinistro è stato violento e il motociclista è caduto a terra, riportando un grave trauma facciale e diverse escoriazioni su tutto il corpo.Fortunatamente, i soccorsi del 118 sono stati rapidamente allertati e sono intervenuti prontamente sul luogo del sinistro. Hanno valutato le condizioni del ferito e hanno deciso di trasportarlo all’ospedale di Pescara in codice giallo, con un’ambulanza della Misericordia. Gli operatori dell’ambulanza coinvolta nel sinistro sono rimasti illesi, fortunatamente.

Tuttavia, le conseguenze sul sinistro per quanto riguarda il traffico sono state significative. La polizia locale è stata coinvolta nella gestione del traffico e ha anche effettuato i rilievi necessari per ricostruire nel dettaglio l’accaduto. Si tratta di un sinistro che ha coinvolto diverse persone, lasciando una profonda impressione sulla viabilità di quel tratto del lungomare. È fondamentale prestare molta attenzione alla guida, rispettando le regole stradali e tenendo sempre presente la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.

È fondamentale sottolineare l’importanza di rispettare le regole del codice della strada e di procedere con prudenza e responsabilità, soprattutto quando si è alla guida di veicoli motorizzati come scooter o automobili. Il sinistro come questo richiamano l’attenzione su quanto sia fondamentale rispettare le norme, sia per la propria sicurezza che per quella degli altri.

In conclusione, il sinsitro sul lungomare di Montesilvano ha lasciato un segno tangibile nella memoria di coloro che hanno assistito al sinistro.