Pescara, il ministero approva un nuovo piano ospedaliero abruzzese

La rete ospedaliera abruzzese ha subito una significativa riorganizzazione, dopo l’approvazione del piano di reingegnerizzazione del Ministero della Salute attraverso il Tavolo DM70. L’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha partecipato alla riunione insieme al direttore del Dipartimento, Claudio D’Amario e al direttore dell’Agenzia sanitaria, Pierluigi Cosenza.

Il Tavolo DM70 ha quindi dato il via libera al piano di riorganizzazione ospedaliera, che si integra perfettamente con la nuova rete dell’assistenza territoriale che è stata approvata nei mesi scorsi. Questo piano integrato mira a fornire l’accesso ai servizi sanitari a tutti i cittadini dell’Abruzzo, nonostante il territorio non sia così vasto come una grande area metropolitana.

Il piano include diverse novità, tra cui la riclassificazione del presidio di Sulmona come Dea di primo livello con il mantenimento del punto nascita e l’attivazione di un nuovo progetto sperimentale, per il quale sarà necessaria la valutazione del Comitato Percorso Nascita nazionale. Inoltre, i nosocomi di Ortona, Penne e Popoli saranno trasformati in ospedali di base sede di pronto soccorso, mentre i Presidi medici h24 di Tagliacozzo, Pescina e Guardiagrele verranno classificati come stabilimenti ospedalieri. Il presidio di Atessa riceverà la funzione di ospedale di area disagiata.

Con i criteri di efficienza e di complementarietà di discipline in relazione ai bacini di utenza, il piano prevede la seguente classificazione dei presidi: 4 ospedali (L’Aquila, Pescara, Chieti, Teramo) con funzioni hub per le reti tempo dipendenti (rete stroke, politrauma/trauma maggiore, rete emergenze cardiologiche estese); 4 ospedali di primo livello (Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto); 6 ospedali di base (Ortona, Popoli, Penne, Atri, Giulianova e Sant’Omero); 2 presidi di area disagiata, sedi di pronto soccorso (Castel di Sangro e Atessa).

Il Tavolo DM70 ha anche validato il cronoprogramma proposto dalla Regione per individuare i Dea di secondo livello entro 36 mesi. Grazie all’ottimo lavoro del governo Marsilio e dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, la nuova rete ospedaliera abruzzese è un risultato importante che dimostra come la buona politica possa operare il vero cambiamento per tutelare i diritti della salute dei cittadini abruzzesi.