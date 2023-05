Pescara, il dono di Paola Mastrangelo all’associazione Humanitas

La città di Pescara ha ricevuto un dono molto importante da Paola Mastrangelo, una persona che ha dimostrato coraggio e determinazione nonostante le difficoltà fisiche che la affliggono. Giorno dopo giorno, Paola ha continuato a lottare e a non arrendersi, diventando un esempio per tutti coloro che si trovano a fronteggiare situazioni difficili nella vita.

La sua generosità e la passione per il volontariato hanno portato alla donazione di un mezzo di trasporto tecnologicamente avanzato per le persone a mobilità ridotta, che sarà utile all’associazione Humanitas e aiuterà molte persone a percorrere la strada della libertà e dell’indipendenza. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha ringraziato di cuore Paola per la sua donazione e ha sottolineato l’importanza del volontariato nell’offrire supporto e sollievo a coloro che ne hanno bisogno.

La presenza di associazioni di volontariato che dedicano il loro tempo ad aiutare gli altri rappresenta una grande risorsa per la società e Paola ha voluto sottolineare questo aspetto fondamentale della vita sociale con la sua donazione. Il suo gesto è stato molto apprezzato dai presenti all’iniziativa, che hanno avuto modo di riflettere sull’importanza di donare il proprio tempo e le proprie risorse a favore degli altri.

La generosità di Paola ha reso possibile la realizzazione di un sogno per molte persone della sua città, permettendo loro di avere accesso a mezzi di trasporto adeguati alle loro esigenze. La donazione di Paola rappresenta, dunque, un atto di grande valore per la comunità di Pescara e dimostra come la passione per il volontariato possa portare a grandi risultati per il bene comune.

Paola ha dimostrato grande sensibilità e attenzione verso le persone con disabilità fisiche, riconoscendo il loro diritto alla mobilità e l’importanza di garantire loro un senso di indipendenza e di partecipazione attiva alla vita sociale. Il suo gesto ha sicuramente contribuito a migliorare la qualità della vita delle persone a mobilità ridotta nella città e ha rappresentato un esempio positivo e incoraggiante per tutti.