A Pescara, nei giorni scorsi, gli agenti della questura sono stati testimoni di un episodio che ha fatto bene al cuore. Protagonista di questa storia è stato Gul, un uomo pakistano di 37 anni che ha compiuto un gesto di grande onestà e senso civico. Nel pomeriggio del 22 maggio, infatti, Gul si è presentato in questura con in mano un portafoglio che aveva appena trovato poco prima in Piazza della Rinascita.

All’interno del portafoglio c’era non solo del denaro, ovvero ben 800 euro, ma anche documenti importanti per la proprietaria del portafoglio, che abitava nel chietino. Grazie ai documenti, i poliziotti sono riusciti a rintracciare la donna e restituirle il portafoglio e il suo contenuto. La donna, visibilmente commossa, ha voluto ricompensare Gul per il suo gesto di altruismo e insieme si sono recati dal questore Luigi Liguori per ringraziarlo.

Il questore, appreso l’episodio, ha elogiato il gesto di Gul, definendolo un esempio di nobiltà d’animo e un segno di grande senso civico, non scontato in questi tempi. Gul, a sua volta, è rimasto incredulo e ha ringraziato timidamente per la ricompensa e per i complimenti ricevuti. Questa vicenda dimostra ancora una volta che esistono ancora persone di buon cuore che, al di là delle differenze di nazionalità e di cultura, hanno a cuore il bene della comunità e il rispetto per gli altri.

L’episodio ha messo in luce la bontà d’animo di uno straniero che ha deciso di fare la cosa giusta, nonostante le circostanze sfavorevoli. La Questura di Pescara è rimasta affascinata dalla vicenda del pakistano di nome Gul, il quale si è distinto per un gesto di grande onestà e senso civico.

Gul, il quale lavora come commerciante, ha avuto l’occasione di dimostrare la sua rettitudine morale. Pur avendo tutte le ragioni per approfittare della situazione, il pakistano ha invece deciso di consegnare il contenuto del portafogli alla questura, nel tentativo di rintracciare la proprietaria, tentativo evidentemente andato a segno!