Nella città di Pescara, due giovani, di origini gambiane, sono stati denunciati dalla polizia per l’indebito utilizzo di carte di pagamento. La vicenda si è svolta nel pomeriggio di sabato scorso, quando una negoziante del centro ha segnalato alla questura la presenza di due individui sospetti, che poco prima avevano effettuato acquisti nel suo negozio. Gli agenti, subito intervenuti sul luogo, hanno rintracciato i due uomini poco distante dal negozio della prima segnalazione.

La loro condotta ha insospettito gli agenti, che hanno proceduto ad approfondire gli accertamenti. Dai controlli effettuati, è emerso che gli acquisti erano stati effettuati con un bancomat intestato ad una giovane ragazza. La titolare del bancomat è stata immediatamente contattata dalla polizia e ha scoperto di non essere più in possesso della carta di pagamento elettronica. Inoltre, grazie alle verifiche effettuate, è stato riscontrato che con la stessa erano stati effettuati più di dieci transazioni, tutte in diversi negozi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i due giovani avrebbero strisciato la carta per effettuare gli acquisti in più momenti e in più negozi,

per un importo non superiore a 50 euro, cifra al di sotto della quale non è necessario digitare il codice di sicurezza per autorizzare le transazioni. Grazie all’intuito e all’immediatezza degli agenti, il bancomat è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria, mentre i due giovani dovranno rispondere dell’accusa di indebito utilizzo di carte di pagamento.

Questa vicenda, che si aggiunge al lungo elenco di truffe e furti informatici, ci ricorda l’importanza di prestare attenzione nell’utilizzo delle nostre carte di pagamento, evitando di fornire dati personali a chiunque ci chieda informazioni riservate e monitorando con attenzione le nostre carte di credito e bancomat.

L’arresto di questi due ragazzi rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il crimine informatico e la frode finanziaria. La polizia continuerà a lavorare con determinazione e impegno per individuare e arrestare i responsabili di questi gravi reati, al fine di tutelare la sicurezza di tutti i cittadini e garantire la corretta applicazione della legge.