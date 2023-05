Pescara, emanata l’ordinanza sulla sicurezza balneare per la stagione estiva

Torna il servizio di salvataggio dal 1 giugno al 3 settembre, e dalle ore 9.30 alle ore 18.30. La balneazione sicura è prevista nell’ordinanza della capitaneria di porto anche per questa stagione 2023 e interessa tutto il tratto di costa di competenza della direzione marittima di Pescara, ovvero da Martinsicuro fino a Campomarino in Molise, comprese le isole Tremiti.

Si tratta della tradizionale ordinanza che disciplina gli aspetti di gestione del demanio marittimo da un punto di vista turistico. Il provvedimento regolamenta la balneazione e lo svolgimento in sicurezza delle attività turistico-ricreative in mare e la guardia costiera, come di consueto, vigilerà sul rispetto delle norme di sicurezza con le relative sanzioni per i trasgressori.

Particolare attenzione verrà riservata al rispetto della fascia di 5 metri dalla battigia, che dovrà sempre essere lasciata libera per qualsiasi emergenza. Nel corso degli anni, il mare è stato un luogo di incontro e di divertimento per molte persone. La sua immensità e la bellezza del paesaggio hanno infatti affascinato molti di noi.

Proprio per questo motivo, è importante che ci siano delle regole ben precise a tutela del territorio e della sicurezza pubblica. Ed è proprio per questo che ogni anno la Direzione marittima emana un’ordinanza che regolamenta la gestione del demanio marittimo nel tratto di competenza, da Martinsicuro fino a Campomarino in Molise e le isole Tremiti. L’ordinanza è stata emanata dal direttore marittimo, il capitano di vascello Fabrizio Giovannone.

L’ordinanza si rende necessaria per garantire la sicurezza dei bagnanti e la salvaguardia del patrimonio naturale. Nel tratto di competenza, infatti, sono presenti numerose spiagge frequentate da turisti provenienti da ogni parte del mondo. Per questo motivo, è indispensabile garantire il rispetto delle norme di sicurezza per prevenire incidenti e garantire il massimo comfort a chi sceglie di trascorrere le proprie vacanze in questi luoghi.