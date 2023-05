Pescara da oggi nell’aeroporto è possibile far sostare le frecce tricolori

L’aeroporto di Pescara potrebbe diventare un’efficace soluzione al problema: la sua ampia superficie potrebbe, infatti, accogliere un notevole numero di aeromobili in sosta, mettendoli al sicuro e garantendo loro le migliori condizioni possibili durante la permanenza in loco. Inoltre, l’eccellente posizione geografica dell’aeroporto – situato nell’area centrale della regione Abruzzo – potrebbe rappresentare un vantaggio strategico per molte compagnie aeree che, grazie a questa collocazione, potrebbero ottimizzare le loro rotte e i tempi di volo.

Gli appassionati delle acrobazie aeree delle Frecce Tricolori dovranno attendere fino al 4 giugno per la prossima esibizione programmata nel centro Italia, lungo la costa adriatica. L’evento sarà ospitato a San Benedetto del Tronto, nella provincia di Ascoli Piceno, dove la famosa pattuglia acrobatica italiana sarà protagonista del centenario dell’Aeronautica militare.

Tuttavia, l’aeroporto internazionale d’Abruzzo di Pescara si sta preparando per ospitare gli Mb.339Pan, i velivoli dotati di impianto fumogeno, impiegati per l’attività dimostrativa dei piloti delle Frecce Tricolori. Infatti, il centro italiano potrebbe essere eletto per qualche giorno a “parcheggio” per la sosta di questi velivoli acrobatici. Purtroppo, gli appassionati delle Frecce Tricolori devono affrontare una notizia triste: a causa di un grave lutto tra i top gun italiani, la squadra non si esibirà fino al primo giugno.

Pertanto, l’esibizione prevista il 28 maggio all’Aquila è stata annullata, ma il centenario dell’Aeronautica militare nel capoluogo di regione e in particolare nell’aeroporto di Preturo sarà comunque celebrato. Tuttavia, per la Festa della Repubblica a Roma, il 2 giugno, è ancora prevista l’esibizione in volo della pattuglia acrobatica italiana. Fortunatamente, nelle Marche le Frecce Tricolori non mancheranno l’appuntamento per il centenario dell’Aeronautica militare a San Benedetto del Tronto previsto il 4 giugno.

L’aeroporto internazionale d’Abruzzo di Pescara potrebbe essere, quindi, il luogo perfetto per lo stazionamento dei velivoli acrobatici delle Frecce Tricolori, in attesa dell’imminente esibizione aerea. Bisogna ricordare che l’ultima volta che la pattuglia acrobatica italiana atterrò al “Pasquale Liberi” risale al 2019, in vista dell’esibizione che pochi giorni dopo si tenne nelle vicine Marche. Invece, risale all’estate del 2010 l’ultima volta in cui le Frecce Tricolori si esibirono sullo specchio di mare antistante il capoluogo adriatico.