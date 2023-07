I due giovani assistenti bagnanti, Andrea Di Cintio e Giacomo Verdecchia, si sono trovati in una situazione di emergenza durante il loro turno di lavoro presso lo stabilimento balneare Lido Azzurro a Pescara. Era l’ora di pranzo quando si è verificato l’incidente. Dal suo punto di osservazione sopra la torretta, Di Cintio stava monitorando attentamente l’acqua calma con bandiera bianca.

Tuttavia, il suo istinto di salvataggio è stato immediatamente richiamato quando ha sentito una mamma gridare che suo figlio autistico era in difficoltà. Il bambino, di appena 10 anni, si era allontanato fino alle boe che delineavano la zona di balneazione. Senza perdere un istante, Di Cintio ha raccolto le sue attrezzature di salvataggio, tra cui il Baywatch, le pinne, la maschera e il boccaglio, e si è tuffato in acqua per raggiungere e tranquillizzare il bambino in difficoltà.

Nel frattempo, Verdecchia, che si trovava nella postazione Canarie, ha tempestivamente visto la situazione di pericolo e si è immediatamente mosso per aiutare Di Cintio, prendendo il pattino di salvataggio. Insieme, si sono diretti verso il luogo dell’incidente. Una volta sul posto, Di Cintio e Verdecchia hanno fatto salire il bambino sul pattino di salvataggio e lo hanno riportato in sicurezza alla riva dove la sua mamma era in attesa con preoccupazione.

Grazie alla loro grande professionalità, abilità e cooperazione come Soccorritori Acquatici Fisa (Federazione Italiana Salvamento Acquatico), la situazione è stata risolta velocemente e senza ulteriori pericoli. L’importanza del lavoro di squadra in queste situazioni di emergenza è chiaramente evidente. Andrea Di Cintio e Giacomo Verdecchia hanno dimostrato la loro dedizione al dovere, la loro prontezza nel rispondere a chiamate di soccorso e la loro capacità di lavorare insieme per portare sicurezza e sollievo a chi ne ha bisogno.

Le loro azioni non solo hanno salvato la vita di un bambino autistico, ma hanno anche dimostrato l’importanza del ruolo dei soccorritori acquatici nelle nostre comunità costiere. Questo episodio è un ricordo tangibile dei pericoli che possono presentarsi nelle acque, soprattutto per i più giovani e quelli con difficoltà o diverse abilità. Ogni volta che ci immergiamo in mare, dobbiamo essere consapevoli dei rischi presenti e apprezzare il lavoro instancabile dei soccorritori acquatici che si dedicano alla nostra sicurezza.