La situazione nel pronto soccorso sembra essere nuovamente caotica a causa delle alte temperature estive. Il consigliere comunale Pignoli ha ricevuto segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini riguardo a un sovraffollamento di degenti, con file e lunghe attese, come già accaduto in mesi precedenti.Secondo i dati raccolti nel tardo pomeriggio di oggi, ci sono attualmente ben 94 persone in trattamento e circa una ventina in attesa.

Pignoli si dice pronto a chiedere chiarimenti alla Asl, poiché è preoccupante che il pronto soccorso rischi di andare in tilt già con le prime ondate di calore. In passato, a seguito delle pressanti richieste del consigliere comunale, la direzione generale della Asl aveva assicurato l’assunzione di nuovo personale medico e paramedico. Tuttavia, la situazione non è di buon auspicio, considerando che siamo appena all’inizio dell’estate e il caldo è solo all’inizio.

Secondo Pignoli, se queste sono le prospettive, l’estate appena iniziata rischia di essere una sfida per i degenti ma anche per il personale del pronto soccorso. Con l’arrivo di migliaia di turisti in città nei mesi di luglio e agosto, cosa accadrà? Per evitare che il pronto soccorso dell’ospedale Spirito Santo sia effettivamente sopraffatto, è necessario intervenire immediatamente, se necessario con l’impiego di più personale.

Per questo motivo, la prossima settimana il consigliere scriverà una lettera urgente ai vertici della Asl, chiedendo un incontro con il direttore generale Ciamponi e il nuovo primario del pronto soccorso per richiedere l’attivazione immediata di tutte le procedure e l’implementazione di misure volte a garantire che il pronto soccorso dell’ospedale di Pescara non soffra durante il periodo estivo, come purtroppo accaduto in passato.

L’alta affluenza di pazienti, tra cui molti anziani e bambini, ha reso le attese insostenibili, con persone stese sui sedili delle sale d’attesa in cerca di sollievo. Alcuni pazienti si sono addirittura sentiti male a causa delle condizioni oppressive e sono stati trasportati d’urgenza in reparti specializzati. Il personale sanitario è allo stremo delle proprie energie, tentando di far fronte a questa emergenza ma con scarso successo.

Le risorse umane e materiali sono inadeguate per far fronte all’afflusso di pazienti e alle richieste di assistenza. La situazione è inaccettabile e richiede un intervento immediato da parte delle autorità competenti. È necessario aumentare il personale sanitario, fornire un’adeguata ventilazione dell’ambiente e garantire una migliore organizzazione interna dell’ospedale.