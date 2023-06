Al giorno d’oggi, con la crisi economica e i prezzi che aumentano ogni giorno, ci sono persone che non riescono a far fronte a diversi bisogni. La salute, un bene primario, per cui molte visite sono a pagamento, rischia di trasformarsi in un lusso riservato a pochi e, alcune persone, decidono di mettere cartelli in strada affinché qualcuno possa aiutarli. Un uomo di Pescara, affetto da diverse tipologie, è ricorso a questo metodo affinché qualcuno possa venire in suo soccorso.

Fausto S. è un signore di 70 anni di Pescara che è affetto da diverse problematiche di salute, tra cui disfunzioni urinarie. Stanco e disperato per la sua situazione, ha deciso di passare alle vie di fatto arrivando ad attaccare un cartello in cartone in Corso Vittorio Emanuele con il seguente messaggio: “Cerco ospedale o clinica che mi accolga per ricovero degenza, afflitto da varie patologie”.

Una situazione davvero incresciosa e difficile per quest’uomo per cui anche dormire risulta un problema, proprio per i dolori di cui soffre. Ha provato già a contattare molti professionisti, ma nessuno è riuscito a capire cosa avesse e non hanno intenzione di ricoverarlo. In ospedale non vuole andare anche perché uno dei medici che gli ha promesso aiuto, non ha mantenuto fede alla parola data.

L’uomo, inoltre, versa in condizioni economiche precarie e, avendo soltanto una pensione modesta, non riesce a far fronte a molte spese. Da anni vive a Pescara dove si è trasferito da Ferrara e dove, per diverso tempo, ha svolto il mestiere di svuotasoffitte. La moglie lo assiste, ma da soli non possono sicuramente andare avanti.

Nonostante i vari appelli, sembra che qualcuno abbia deciso di dargli una mano, ovvero Antonella Allegrino, presidentessa della Onlus Domenico Allegrino che gestisce un poliambulatorio in modo da dare aiuto a famiglie in difficoltà che, non sempre, riescono a permettersi certe spese di visite specialistiche.

La presidentessa si è già offerta di aiutarlo anche perché nel poliambulatorio effettuano diverse prestazioni all’anno totalmente gratuite con staff e personale esperto. In sedici anni di attività hanno aiutato molte persone e le porte per il signor Fabrizio sono aperte.