Pescara, 25enne spara e ferisce i vicini di casa

Quanto avvenuto ha messo in allarme l’intera comunità di Civitaquana, un tranquillo paese della provincia di Pescara. Il protagonista di questa vicenda è un giovane di soli 25 anni, che è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri, dopo aver aperto il fuoco contro una coppia di suoi vicini di casa, ferendoli gravemente. Pare che la motivazione di questo atto insensato sia legata a vecchie ruggini e contrasti tra le due famiglie.

Ma nulla poteva giustificare la crudeltà di una gesto così estremo e pericoloso. Dopo aver aperto il fuoco contro i vicini, il giovane è fuggito ma, grazie alla pronta chiamata al 112 da parte di un testimone, i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e ad arrestarlo in flagranza di reato.

Ora il 25enne è in stato di fermo, in attesa di rispondere alle gravi accuse di tentato omicidio plurimo aggravato. L’arresto del responsabile è un segnale importante di giustizia e di legalità, che conferma l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini.

I Carabinieri della Compagnia di Penne (Pescara) sono intervenuti ieri sera, intorno alle 23:00, in un’abitazione di Civitaquana, dove una donna aveva trovato il coraggio di chiamare le forze dell’ordine. La malcapitata, con un filo di voce, ha riferito l’identità dell’uomo che, poco prima, dopo essersi presentato in casa, aveva aperto il fuoco contro di lei e il suo compagno. Immediatamente dopo, i soccorsi del 118 sono giunti sul posto per prestare soccorso alla coppia.

Il nome del giovane è stato fornito al telefono ed è stato rintracciato a bordo della sua auto mentre tentava di tornare a casa. Con sé aveva una pistola calibro 22 denunciata regolarmente che è stata immediatamente sequestrata. Ascoltato dai Carabinieri, il giovane ha ammesso le sue responsabilità in merito all’episodio.

Saranno effettuati ulteriori rilievi scientifici dal personale specializzato del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Pescara per fornire ulteriori elementi di prova in merito all’accaduto nella casa di Civitaquana. Inoltre, le indagini forniranno maggiori chiarimenti sulle dinamiche degli eventi avvenuti durante l’intrusione dell’uomo nella casa della coppia.