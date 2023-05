Perugia è scossa in queste ore dal decesso di uno studente straniero, scomparso dopo una caduta dal tetto dell’abitazione presso la quale viveva. A perdere la vita è stato un ragazzo statunitense di 20 anni, venuto a mancare dopo 24 ore di ricovero in terapia intensiva in seguito alla caduta, avvenuta nel corso della notte tra sabato e domenica.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe trascorso la serata di sabato facendo il cosiddetto “giro” dei locali insieme ad un amico, ed a notte fonda si sarebbe poi diretto da solo a piedi verso casa. Una volta arrivato presso il proprio alloggio, un appartamento nel quartiere universitario di Elce nel quale pare vivesse soltanto dal 17 maggio, si sarebbe però accorto di essere senza chiavi, ed avrebbe pensato di cercare di entrare seguendo vie alternative.

Il 20enne, originario della Pennsylvania, ha quindi cercato di arrampicarsi sul tetto della casa intorno alle 4 di notte, una soluzione che spesso utilizzava quando non aveva le chiavi. Pare infatti che il giovane fosse solito entrare in casa passando attraverso un’impalcatura del palazzo, passando poi da una finestra della cucina.

Forse ha trovato la finestra chiusa ed ha cercato un’altro punto di accesso, o forse era inebriato ed ha perso improvvisamente l’equilibrio, fatto sta che il giovane è precipitato a terra da diversi metri di altezza. Il giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, e ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia.

Le sue condizioni non sono mai migliorate ed il giovane è deceduto lunedì mattina dopo 24 ore di agonia. Sul luogo sono intervenute la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica di Perugia per i rilievi del caso ed i dovuti accertamenti, come richiesto dalla Procura, per verificare eventuali responsabilità su quanto accaduto.