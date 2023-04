Una terribile storia di violenza su un bambino, resa ancora più grave dal fatto che si tratta di un minore affetto da autismo, arriva da Perugia, dove il padre della vittima dovrà comparire in tribunale per rispondere degli abusi sul figlio. L’udienza per la vicenda si terrà nel capoluogo della regione Umbria il prossimo 12 giugno.

Sarà allora che il padre, un uomo che ha poco meno di 60 anni, dovrà presentarsi davanti al giudice del tribunale locale per rispondere dell’accusa di lesioni nei confronti del figlio autistico, un bambino che ha meno di 10 anni. La vicenda, per la quale è in pendenza anche un procedimento civile, è talmente grave che all’uomo è stata anche sospesa la potestà genitoriale nei confronti del figlio.

I fatti risalgono allo scorso anno, nello specifico nella seconda metà del mese di ottobre del 2022. Fu la madre della vittima a dare l’allarme su quanto stava succedendo nell’appartamento in cui la famiglia viveva, nella periferia di Perugia, rivolgendosi alle forze dell’ordine per richiedere un loro urgente intervento mentre il marito infieriva sul bambino.

Secondo l’accusa, l’uomo “percuoteva il figlio minore di 10 anni, affetto da autismo” per motivi definiti “futili“. La vittima è stata afferrata per il collo e colpita “con altri calci provocandogli abrasioni alla scapola sinistra e contusioni multiple da percosse“, riporta il verbale. Dopo l’arrivo dei carabinieri, il bambino era stato trasportato in ospedale per le cure. Dopo le medicazioni, dal nosocomio Santa Maria della Misericordia il piccolo fu dimesso con sette giorni di prognosi.

Parallelamente fu aperto un fascicolo, preso in carico dal procuratore della Repubblica Raffaele Cantone, ed in seguito alle indagini il padre è stato allontanato dalla casa di famiglia, gli è stata sospesa la potestà genitoriale ed è stato citato in giudizio con le accuse di lesioni aggravate perché contro un parente minorenne e affetto da disabilità.