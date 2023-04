Pastina al formaggino: il piatto "stellato" di un ristorante campano conquista i turisti

In genere, con i ritmi frenetici imposti dalla quotidianità, si cerca sempre di preparare piatti non troppo elaborati. Insomma, il tempo da trascorrere ai fornelli è sempre meno e si fa quel che si può.

Di certo, tra i piatti semplicissimi che tutti abbiamo la possibilità di preparare in pochi minuti per i nostri piccoli, troviamo la “mitica” e intramontabile pastina al formaggino. Si prepara in men che non si dica, senza scervellarsi troppo. Ma di certo non si pensa che sia uno dei primi piatti di un ristorante di lusso.

Il piatto “stellato”

Ebbene si, la pastina al formaggino, quella che a mo’ di aeroplanino facciamo mangiare ai nostri pargoletti quando non abbiamo, magari, provveduto a far la spesa grossa, diventa un must di un ristorante di lusso. Se pensiamo che i piatti elaborati siano i soli ad essere somministrati in un ristorante sfarzoso, ci sbagliamo di brutto, dal momento che chi ha la fortuna di visitare la stupenda Campania, può far tappa in un ristorante che mette questo piatto tra i suoi signature dishes, ossia tra i suoi cavalli di battaglia culinari.

Come possiamo apprendere da Fanpage.it e da diversi altri siti che hanno riportato la notizia, a deliziare i palati dei suoi clienti ci pensa lo chef Giuseppe Iannotti che, nel suo ristorante Kresios, a Telese Terme, nella provincia di Benevento, vincitore di ben due Stelle Michelin, riserva come piatto “must” proprio questo. Ma per quale motivo? Sono in tanti i curiosi che si chiedono per quale motivo, in un luogo così importante, ci sia questo bizzarro piatto che, in genere, prepariamo ai bimbi o che ci preparavano i nostri genitori.

Lo scopo è molto più profondo di quanto si pensi: tornare indietro nel tempo, tuffarsi nelle tradizioni culinarie di chi non ha vissuto un’infanzia all’insegna del classico junk food (cibo spazzatura) ma di qualcosa di genuino. Ritornare bambini è stupendo ed è per questo che la pastina al formaggino viene servita in un piatto di plastica a tema Topolino, con tanto di cucchiaino abbinato. Curiosi di sapere gli ingredienti? Latte e panna di bufala riscaldati, con aggiunta di caglio, per realizzare il formaggino con cui mantecare la pastina. Tutti prodotti tipici campani, insaporiti con l’aggiunta di parmigiano. Il successo del piatto è assicurato. Un ritorno alle origini, ai sapori autentici, all’insegna della semplicità. E voi, lo assaggereste?