Passeggero Alitalia: "Boldrini al posto di un disabile in aereo". Ma lei replica: "Fake news"

Un passeggero di Alitalia ha denunciato ad un giornale locale la vicenda successa sul volo Roma-Genova.

L’imprenditore sarebbe stato spostato di posto per cedere il suo ad un disabile. Arrivato in aereo però si sarebbe accorto che in prima fila non c’era nessun disabile, ma l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini. Sui social è immediatamente scattata la denuncia e le polemiche, ma la Boldrini replica che si tratta di “fake-news”.

La vicenda sul volo Roma-Genova

L’episodio, pubblicato dal quotidiano locale NewsBiella.it, risalirebbe a domenica scorsa e riguarda il volo Roma-Genova. La denuncia arriva da un imprenditore, che sostiene di avere acquistato un biglietto Alitalia per sedersi durante il volo in prima fila, pagando quindi un sovraprezzo di 15 euro, come previsto. Al banco del check-in gli è stato comunicato che si sarebbe dovuto sedere più indietro, precisamente al posto 20C per lasciare il suo posto ad una persona disabile.

All’ingresso in cabina però l’uomo, ha dato uno sguardo al suo posto, e non avrebbe trovato nessun disabile, ma la Boldrini insieme al suo staff. “Con grande stupore e arrabbiatura, ho constatato che il mio posto era stato assegnato ad un politico e ai suoi accompagnatori – dichiara l’imprenditore al quotidiano – Non contesto il fatto che mi sia stata raccontata una bugia, ma è stato fuori luogo il modo e il comportamento adoperati dalla compagnia di fronte a clienti come il sottoscritto che paga regolarmente il biglietto e in viaggio per lavoro”.

La replica della Boldrini: “è una fake news”

Immediata è arrivata sui social la replica della Boldrini, dichiarando che nel volo preso si è seduta a bordo nel posto indicato dalla sua carta d’imbarco effettuata tramite check-in online ben 24 ore prima del volo della compagnia aerea Alitalia. Infine specifica Laura Boldrini: “Non è intervenuto nessuno della compagnia area per assegnarmi un posto di favore e non c’è stata nessuna discussione con la mia scorta visto che non c’era”. Per l’ex presidente della Camera e ora deputata di Leu, si tratterebbe quindi di semplice fake news.