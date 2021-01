E’ davvero iniziato all’insegna della solidarietà, della bontà d’animo e dell’altruismo questo 2021 per i soccorritori sanitari dell’Assistenza Pubblica di Parma che si sono visti ricevere in dono un’ambulanza. La benefattrice ha preferito, per tutelare la sua riservatezza, non avere alcun contatto con i volontari, scegliendo di affidare l’intera operazione ad un notaio che ne garantisse l’anonimato.

L’unica richiesta della donna, che è stata subito rispettata, l’apposizione di una piccola scritta sulla fiancata del mezzo di soccorso, ribattezzato Papa 12: “Insieme ce la faremo. Grazie Mamma Maria”. Per il resto, la donna non ha voluto foto, ringraziamenti personali o video che la immortalassero al momento della consegna dell’ambulanza.

Il racconto commosso dei volontari

I volontari, commossi per il gesto della loro benefattrice, che un giorno, dicono, si vedrà passare Papa 12, nascondendo un sorriso sotto la mascherina, affermano: “Non sappiamo molto di lei. Sappiamo che è una donna e che vuole bene alla comunità in cui vive. Non ce lo ha semplicemente detto, lo ha dimostrato, donando all’Assistenza Pubblica di Parma un’ambulanza”.

La donna, ci tengono a precisare i volontari, non ha voluto nessuna intervista, nè telecamere ma solo un semplice gesto, quello dell’apposizione di una frase sulla fiancata del mezzo di soccorso… una frase di speranza, che suggella il valore dell’impegno comune che vince, oltre all’apprezzamento del volontariato che l’organizzazione ha fatto e fa per gli altri. I volontari sostengono che la loro benefattrice si è immedesimata in loro che quotidianamente indossano la divisa e prestano servizio, “quelli di cui non ci si ricorda il volto ma i gesti di cura e attenzione”.

Rimane avvolta nel mistero l’identità della persona, a cui la Pubblica intende ricambiare con lo stesso Grazie, non solo formale e scritto, ma concreto, facendo sì che la Papa 12, l’ambulanza che reca la scritta, percorra le strade della città (e oltre), portando sollievo e solidarietà. Chissà se lei stessa è stata un giorno soccorsa, o semplicemente ha osservato, dalla finestra di casa, le ambulanze che viaggiavano in questi mesi.