Parità di stipendio tra uomini e donne, arriva la direttiva dell’Unione europea: le sanzioni

L’Unione europea ha compiuto un passo importante per combattere il gender pay gap, la differenza di salario tra uomini e donne, attraverso l’approvazione della direttiva sulla trasparenza retributiva. Questa direttiva impone vincoli precisi sulla determinazione del livello di paga indipendentemente dal genere, abolisce il segreto salariale e prevede sanzioni per i datori di lavoro inadempienti. Questo è solo il primo passo per affrontare la disuguaglianza di genere sul fronte salariale.

Secondo i dati di Eurostat, attualmente, a parità di mansioni, le donne nell’Unione europea guadagnano in media il 13% in meno degli uomini, mentre a livello globale questa differenza sale al 21%. L’Italia si posiziona meglio della media europea, con una differenza del 5%, ma ci sono ancora Paesi dove il divario salariale è molto elevato.

La direttiva sulla trasparenza retributiva richiederà alle aziende e alle pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti di redigere report periodici obbligatori sulle retribuzioni, sia in generale sia per settori specifici. Questo consentirà un monitoraggio più accurato e contribuirà a colmare il divario salariale di genere. Tuttavia, la direttiva rappresenta solo uno degli strumenti a disposizione per affrontare la disuguaglianza di genere. Altre questioni da affrontare riguardano la dinamica dei ruoli di genere e la svalutazione del lavoro femminile.

La trasparenza retributiva può anche avere effetti positivi per chi desidera avere figli, ad esempio stimando l’entità dell’aumento di paga al rientro dal congedo parentale. Inoltre, la direttiva prevede contromisure per affrontare il gender pay gap, come obbligare i datori di lavoro a porre rimedio al problema entro sei mesi se viene evidenziato uno scarto salariale di almeno il 5%.

Ora spetta ai Paesi dell’Unione europea recepire la direttiva entro tre anni, anche se si spera che lo facciano più rapidamente. Alcuni Paesi, come Francia e Spagna, hanno già introdotto disposizioni migliori, applicando le regole anche alle aziende con almeno 50 dipendenti. Questo risultato storico è stato raggiunto grazie al lavoro di una squadra composta principalmente da giovani donne. L’importanza di avere donne attive in politica e in posizioni decisionali si dimostra fondamentale per promuovere i nostri diritti e combattere la disuguaglianza di genere.