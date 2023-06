Paralizzato dopo un tuffo in piscina, muore a 30 anni: la famiglia chiede maxi risarcimento al proprietario di casa

Aveva soltanto trenta anni e tutto un futuro davanti. E invece, mentre si trovava ad una festa di compleanno a Pofi (Frosinone), circa sei anni fa, l’esistenza di un ristoratore di Castro dei Volsci era stata completamente stravolta. Tutto era accaduto per colpa di un tuffo in piscina, trasformando quella serata all’insegna del divertimento in una disgrazia.

Il giovane trentenne aveva battuto violentemente la testa sul fondale. Trasportato d’urgenza in ospedale, era stato sottoposto a tutte le indagini diagnostiche, che avevano rivelato danni spinali irreversibili. La diagnosi era stata una condanna: il trentenne non poteva più camminare.

Per lui e per la sua famiglia era iniziato un vero e proprio calvario. Il giovane non era più autonomo e la sua vita sarebbe stata segnata dalla paralisi. Nonostante le difficoltà, hanno tenuto duro e hanno fatto tutto il possibile per garantire al loro caro una qualità di vita dignitosa. Tuttavia, tre anni fa, nonostante le terapie a cui il trentenne era stato sottoposto, è purtroppo deceduto. A quel punto, i familiari hanno deciso di rivolgersi ai loro avvocati di fiducia.

Anche la Procura ha preso in mano il caso, ma a causa di un vizio di forma, il procedimento penale nei confronti dei titolari della piscina era stato archiviato. Al momento, è in corso solo la causa in sede civile. I famigliari hanno richiesto un risarcimento danni di un milione e mezzo di euro.

I proprietari della piscina, dal canto loro, si sono rivolti agli avvocati Enrico Pavia e Pietro Polidori per essere rappresentati in questa delicata situazione. Attualmente, si sta analizzando la possibile adozione di misure di sicurezza che avrebbero potuto evitare questo triste evento. In particolare, secondo gli elementi raccolti dagli investigatori, se fossero stati rispettati i regolamenti in materia di costruzione di piscine e se ci fossero stati adeguati avvisi di sicurezza, è molto probabile che questa triste situazione non si sarebbe consumata. Inoltre, si sta esaminando la profondità della piscina, che sembra non essere conforme alle misure stabilite dalla legge in materia di sicurezza.

La famiglia del giovane deceduto è rappresentata dall’avvocato Carlo Testa, che si impegnerà a fondo per ottenere giustizia e risarcimento. In attesa degli sviluppi processuali, questa vicenda ci spinge a riflettere sull’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di garantire la protezione di tutti coloro che frequentano le strutture ricreative, come piscine e centri sportivi.