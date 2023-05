In un’udienza generale recente, Papa Francesco si è trovato al centro di un episodio insolito che ha sollevato un dibattito riguardo all’amore universale e alla sua applicazione sia nei confronti dei nostri simili che degli animali. La questione centrale è: è possibile amare entrambi senza distinzione?

Durante l’udienza, una donna si è avvicinata al Pontefice chiedendo di benedire il suo “bambino“, celato all’interno di una borsa. Con sorpresa, Papa Francesco ha scoperto che il “bambino” in questione era in realtà un cagnolino. Il Papa ha rimproverato la donna, evidenziando la disparità tra la cura degli animali domestici e la crisi della fame che colpisce milioni di bambini nel mondo.

Il dibattito sull’amore per i bambini e gli animali

La reazione di Papa Francesco non è stata ben accolta da tutti. Carla Rocchi, presidente dell’Ente Nazionale Protezione Animali, ha commentato l’episodio, sottolineando che l’amore per gli animali e l’amore per i bambini non sono necessariamente in contrapposizione. Secondo Rocchi, chi è capace di affetto può estenderlo sia agli animali che ai bambini, poiché l’amore è universale e illimitato. Carla Rocchi ha anche invitato il Papa a riflettere sulla sua posizione, ricordando l’amore illimitato di Cristo e il rapporto di San Francesco d’Assisi con gli animali. Ha manifestato il suo disappunto riguardo al fatto che il Papa vede l’amore per i bambini e gli animali come antitetici.

La posizione di Papa Francesco sull’argomento non è nuova. Ha spesso sottolineato l’importanza della famiglia e dei figli nel tessuto sociale. Allo stesso tempo, ha espresso preoccupazione per la tendenza crescente di molte famiglie a sostituire i figli con gli animali domestici. Il Papa ha chiarito che la sua preoccupazione deriva dalla constatazione che, in molte parti del mondo, la cura per gli animali domestici sembra aver superato l’attenzione per i bambini, in particolare per quelli che soffrono di povertà e fame. Questa visione, sebbene controversa, sottolinea la necessità di un equilibrio tra l’amore per gli animali e l’attenzione alle necessità umane più urgenti.

Non è la prima volta che Papa Francesco esprime opinioni simili. Nel gennaio 2022, criticò la scelta di alcune famiglie di preferire gatti e cani ai figli, sostenendo che “cani e gatti occupano il posto dei figli“. Le parole del Papa hanno sollevato una domanda fondamentale: è l’amore per gli animali incompatibile con l’amore per i nostri simili? La questione continua a generare dibattito e invita tutti a riflettere sulla natura dell’amore e della compassione.