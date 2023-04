Papa Francesco spiega il significato della Pasqua

Oggi, 9 aprile 2023, la Chiesa Cattolica celebra la Pasqua, il passaggio da morte a vita del Signore Gesù, salvezza per chi crede in Lui. Piazza San Pietro gremita di fedeli ha atteso la benedizione Urbi et Orbi e il saluto di Papa Francesco dalla Loggia delle Benedizioni. I fedeli presenti erano circa 100 mila a cui vanno aggiunti tutti coloro che si sono collegati via radio, web e tv.

Tenebra e oscurità troppe volte avvolgono l’umanità e Papa Francesco ha sentito la necessità di ricordare il significato della Pasqua, passaggio che mediante Gesù conduce l’umanità “dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia, dalla paura alla fiducia, dalla desolazione alla comunione”. Con questa certezza e con la gioia nel cuore il Papa ha confermato la sua fede nel Risorto e il suo augurio “In Lui, Signore del tempo e della storia, vorrei dire a tutti (…): buona Pasqua!”.

Nell’invito, rivolto alla Chiesa e al mondo, a gioire, il Papa ha suggerito di non perdere mai la fiducia “perché oggi le nostre speranze non si infrangono più contro il muro della morte, ma il Signore ci ha aperto un ponte verso la vita”. Il pensiero del Papa poi è andato agli ammalati, ai poveri, agli anziani e a “chi sta attraversando momenti di prova e di fatica”, a tutti Francesco ha assicurato: “Non siamo soli Gesù, il Vivente, è con noi per sempre”.

La parola che torna nel saluto del Papa è speranza. Dalla Pasqua in poi l’umanità cammina nella speranza e questa “non è un’illusione, è verità!”, ha sottolineato Papa Bergoglio. E quando c’è speranza il passo si fa “più spedito”, “diventa corsa” per andare incontro al Signore risorto. Dentro il cuore dovremmo sentire la fretta di “crescere in un cammino di fiducia reciproca“, di superare conflitti e divisioni, di camminare verso la pace e la fraternità.

Il Papa ha poi toccato ad una ad una, con l’olio della preghiera, le piaghe che ancora affliggono l’umanità: “Aiuta l’amato popolo ucraino nel cammino verso la pace” e ancora “effondi la luce pasquale sul popolo russo”. Ha pregato per i Paesi in difficoltà a causa del terremoto: Siria e Turchia, per il dialogo tra Israeliani e Palestinesi, per Haiti e Tunisia, per la pace nei Paesi africani e per i più deboli della società.