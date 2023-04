Papa Francesco nella Domenica della Divina Misericordia

Nella prima domenica dopo Pasqua, dal 2000, la Chiesa celebra la Festa della Divina Misericordia. Il tema della misericordia s’intona bene con la figura di Tommaso che tocca con mano le ferite di Gesù che, risorto, gli appare. Tutti siamo un po’ come l’“Apostolo incredulo”, soprattutto dopo una grande delusione “non è sempre facile credere“, ha ricordato Papa Francesco all’Angelus.

Gesù “è morto e tutti hanno paura – ha sottolineato il Papa -. Come fidarsi ancora? Come fidarsi della notizia che dice che è vivo?“. Mentre tutti sono chiusi nel cenacolo, Tommaso, con il dubbio nel cuore, esce, dimostrando coraggio, ma questo suo allontanarsi dal gruppo non gli fa incontrare Gesù. Invito per noi a restare nella comunità dove, allo spezzar del pane Egli si fa presente. In comunità, ha affermato il Santo Padre, si ritrovano “i segni dell’Amore che vince l’odio, del Perdono che disarma la vendetta, i segni della Vita che sconfigge la morte“.

Il dubbio e la paura possono insorgere nell’animo di tutti, ha ribadito Papa Francesco, Tommaso infatti “fatica a credere; vorrebbe vedere le sue piaghe“, il racconto dei discepoli non gli basta per credere. Così otto giorni dopo, Gesù appare di nuovo e fa toccare a Tommaso le sue piaghe: “canali sempre aperti della sua misericordia“.

Festa della Divina Misericordia

La Festa della Divina Misericordia è stata introdotta da Giovanni Paolo II il 30 aprile del 2000, giorno della canonizzazione di suor Faustina Kowalska, una suora polacca (1905-1938) che aveva ricevuto delle grazie spirituali speciali, tra queste la visione di Gesù. Suor Faustina teneva un Diario dove annotava quanto Gesù le suggeriva.

Sarebbe stato proprio Gesù a chiederle di far celebrare la Festa della Divina Misericordia nella prima domenica dopo Pasqua cui sarebbero seguite delle grazie. A Suor Faustina Gesù è apparso vestito di bianco con la destra benedicente, mentre la sinistra appoggiata al costato ferito lasciava uscire due raggi luminosi: uno rosso e l’altro giallo pallido. Gesù le disse di tradurre in un dipinto la visione con la scritta: “Gesù confido in te“.