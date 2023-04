Papa Francesco invita a rileggere la propria vita insieme a Gesù

Il Vangelo di oggi narra che il giorno di Pasqua, sentito il racconto delle donne, i due discepoli di Emmaus, inquieti e rassegnati per la morte di Gesù, s’allontanano da Gerusalemme per tornare alle loro case. Lungo il cammino, i due discepoli commentavano tra loro l’accaduto. Gesù si affianca e si fa raccontare, poi, lungo il cammino, “li aiuta a rileggere i fatti in modo diverso”, come ha ricordato Papa Francesco.

Nella riflessione odierna, Papa Francesco si è fermato sulla scelta di Gesù di “rileggere“, strategia capace di far ritornare l’entusiasmo ai due discepoli. Come i due di Emmaus – e qualche biblista fa notare che solo uno ha un nome, Clèopa, l’altro non ha nome e potrebbe rappresentare ciascuno di noi -, anche noi siamo invitati a “rileggere la nostra storia insieme a Gesù: la storia della nostra vita, di un certo periodo, delle nostre giornate, con le delusioni e le speranze” ha detto Francesco.

Può accadere anche a noi di vivere momenti di smarrimento, di sentirci soli e a volte incerti di fronte a ciò che ci accade, capace di far maturare domande e preoccupazioni, a volte anche delusioni. Oggi il Vangelo, ricorda il Papa, invita a raccontare “a Gesù, con sincerità, senza temere di disturbarlo” o “di dire cose sbagliate, senza vergognarci della nostra fatica a capire“, perché quando ci apriamo a Lui, il Signore è contento e solo allora “può prenderci per mano, accompagnarci e tornare a farci ardere il cuore“.

Esame di coscienza

Una pratica, forse, d’altri tempi è “l’esame di coscienza“. Papa Francesco non teme di riproporla chiedendo a ciascuno di dedicare ogni sera un po’ di tempo alla personale riflessione. Papa Bergoglio suggerisce la domanda “Cosa è successo oggi dentro di me?” per rileggere la giornata insieme a Gesù, aprendogli il cuore, presentandogli persone, scelte, paure, cadute e speranze.

Gradualmente impareremo a guardare gli avvenimenti della nostra vita “con occhi diversi, con i suoi occhi e non solo con i nostri“, ha ricordato Papa Francesco. Di fronte all’amore di Cristo, la visione cambia, la luce del Crocifisso Risorto, infatti, sa fare di ogni nostra caduta un passo in avanti nella nostra vita.