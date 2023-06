Papa Francesco ha dichiarato che non sempre le apparizioni mariane sono vere

Papa Francesco, noto per le sue parole ispiratrici e sagge, ha recentemente espresso il suo pensiero riguardo alle apparizioni mariane, la devozione mariana e l’importanza della pace. Secondo il Pontefice, le apparizioni mariane “non sempre sono vere”. Mentre ci sono “immagini della Madonna che sono vere”, il Papa sottolinea che “mai la Madonna ha attirato a sé”. Al contrario, la Vergine “a me piace vederla con il dito verso l’alto, che indica Gesù”.

Questo rispecchia l’importanza che Papa Francesco attribuisce alla centralità di Gesù nella nostra vita e nella nostra fede.Inoltre, il Papa avverte che la devozione mariana deve essere incentrata sulla figura di Maria in quanto madre di Gesù e non deve essere troppo incentrata su se stessa. “Con la pace si guadagna sempre”, queste sagge parole del Santo Padre sottolineano l’importanza dell’unità e della fratellanza tra gli esseri umani.

Papa Francesco ha anche espresso il suo pensiero riguardo al ruolo dei media, enfatizzando la loro importanza come strumento per favorirgli scambi umani positivi e sensibili. “Educazione con le cose positive e con i limiti” è stata un’altra tematica toccata dal Papa, che per educare i propri figli bisogna sapere come dare affetto e carineria insieme ai limiti che li renderanno uomini sani e forti.I l ruolo del “maestro”, come figura guida per i giovani, è stato anche sottolineato dal Papa.

Essi devono essere attenti a non solo sedurre o attirare i loro studenti, ma anche mettere dei limiti e fornire loro l’opportunità di camminare sul loro percorso. Infine, Papa Francesco ha parlato dello stile di Dio, caratterizzato da vicinanza, compassione e tenerezza.

Il Pontefice ha lodato l’inquietudine, poiché l’agitazione interiore può essere vista come una grazià data a coloro che cercano attivamente il loro posto nel mondo. In sintesi, le parole di Papa Francesco sono un forte richiamo all’importanza della fede cristiana e dell’amore per l’umanità, eppure sono allo stesso tempo capaci di spiegare i problemi del mondo moderno in modo sensibile e saggio.