Papa Francesco: "Esprimo vicinanza alla famiglia di Emanuela Orlandi"

Papa Francesco ha espresso la sua vicinanza alla famiglia di Emanuela Orlandi nel 40º anniversario della sua scomparsa. Durante l’Angelus, il Santo Padre ha voluto dedicare un momento per ricordare questa triste vicenda e per estendere il suo sostegno a tutte le famiglie che vivono il dolore di una persona cara scomparsa.

La scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta nel 1983 quando aveva solo 15 anni, aveva scosso profondamente l’Italia e ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva. Papa Francesco, conscio della sofferenza che questa situazione ha causato alla famiglia di Emanuela e a tutti coloro che l’hanno amata, ha voluto esprimere ancora una volta la sua vicinanza e solidarietà.

Nelle sue parole, il Papa ha rivolto un pensiero speciale alla madre di Emanuela, riconoscendo il suo immenso dolore e la sua continua lotta per trovare la verità. Il Santo Padre ha assicurato che le sue preghiere sono con loro, offrendo conforto e speranza in un momento così difficile. La presenza e il sostegno del Papa possono essere un faro di luce in un percorso che è durato troppo a lungo, mantenendo viva la speranza di una risoluzione e di una giustizia tanto attese.

Papa Francesco non ha limitato la sua attenzione solo alla famiglia Orlandi. Ha voluto estendere il suo ricordo e la sua preghiera a tutte le famiglie che si trovano nella stessa triste condizione, che vivono quotidianamente l’assenza di una persona cara. Il suo messaggio di solidarietà è un abbraccio virtuale che abbraccia ogni famiglia che ha vissuto o vive ancora questa esperienza, portando un sentimento di condivisione e conforto.

Il Papa, con le sue parole di affetto e compassione, sottolinea l’importanza di non dimenticare le persone scomparse, di non far svanire la loro memoria e di mantenere vivo il desiderio di giustizia. La sua vicinanza si unisce a quella di milioni di persone che, nel corso degli anni, si sono unite a questa causa e hanno sostenuto la famiglia Orlandi.