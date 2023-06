Papa Francesco dopo l’intervento: "Sta bene, è vigile"

Sono rincuoranti le prime notizie sulle condizioni di salute di Papa Francesco, che è stato sottoposto ad un intervento all’addome mercoledì 7 giugno presso il noto ospedale Gemelli di Roma. Il primo bollettino medico rilasciato dai sanitari che si sono presi cura del Pontefice rivelano infatti che il decorso post-operatorio stia procedendo bene.

“Il santo padre sta bene, è sveglio e vigile“, ha riferito il dottor Sergio Alfieri, il chirurgo a capo della equipe che è intervenuta per risolvere il problema di laparocele addominale, una procedura che si è svolta senza complicazioni ed ha avuto una durata di tre ore. “Mi ha già fatto la prima battuta“, ha aggiunto il chirurgo spiegando che il Papa, non appena si è svegliato dopo l’operazione, “mi ha chiesto quando facciamo la terza“.

Il Dottor Alfieri ha infatti già in passato operato una volta Papa Francesco, ed è quindi la seconda volta che è intervenuto sul Pontefice. “Insieme ad altri colleghi si è deciso di programmare l’intervento chirurgico“, ha raccontato Alfieri, spiegando che l’operazione di due anni fa era stata fatta per una patologia benigna, la stenosi diverticolare è benigna, aggiungendo il problema per la quale è stato operato mercoledì e’ benigno e non lascerà tracce.

È stato comunque necessario a causa di “tenaci aderenze nelle anse a metà dell’intestino medio che causavano la sintomatologia. Si sono liberate queste cicatrici interne e la difficoltà di transito con una plastica e con l’ausilio di una rete protesica. Il Santo Padre ha reagito bene“. La degenza sarà fra i 5 e i sette giorni, con il chirurgo che ha spiegato che il Papa “ha 86 anni ed è già stato sottoposto a 4 interventi. Dateci qualche giorno“.

Il pontefice è stato quindi riportato nel suo appartamento al decimo piano del policlinico rimano. “Papa Francesco è vigile e cosciente e ringrazia per i numerosi messaggi di vicinanza e di preghiera che lo hanno da subito raggiunto“, riferisce Matteo Bruni, direttore della Sala stampa vaticana.