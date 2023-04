Papa Francesco dimesso dal Policlinico Gemelli

Dopo il ricovero di mercoledì pomeriggio al Policlinico Gemelli per un’infezione ai bronchi, essendo passata la febbre ed essendoci un quadro clinico rassicurante, Papa Francesco è stato accontentato: questa mattina gli è stato permesso di lasciare l’ospedale in vista degli impegni per i riti pasquali.

Costretto ad annullare tutti gli impegni precedentemente presi, pur continuando a lavorare dalla sua stanza di ospedale, ha seguito scrupolosamente la terapia antibiotica prescrittagli perché non voleva assolutamente rinunciare alla settimana Santa che ,oltre ai riti classici, lo vedrà anche dedicarsi ad una visita al carcere minorile di Casal del Marmo per il rito della lavanda dei piedi.

Accolto da un bagno di folla, a bordo della sua ormai mitica 500 bianca, il Pontefice si è mosso alla volta del Vaticano non prima di fermarsi a salutare fedeli e giornalisti e regalare loro qualche sua sempre simpatica battuta nonchè ad assicurare che sarà lui a celebrare la Santa Messa per la Domenica delle Palme.

Si è anche fermato amabilmente a chiacchierare con un bambino che, a seguito di una parata sbagliata, ha rotto ed ingessato un braccio. Ha lasciato il suo autografo sul gesso e lo ha salutato per passare a dedicarsi ad una mamma disperata per la perdita della figlia proprio questa notte nello stesso ospedale. Le ha regalato un tenero e consolatorio abbraccio, pregando e benedicendoli, a raccontare la grande umanità di questo Pontefice.

Prima di tornare in Vaticano ha voluto fare ancora una sosta . Si è fermato a pregare dinanzi all’icona di Maria, Salus Populi Romani nella basilica di Santa Maria Maggiore, affidandole nella preghiera i bambini incontrati ieri in ospedale.

Dice il Santo Padre: “Vivere la Settimana Santa è entrare sempre più nella logica di Dio, nella logica della Croce, che non è prima di tutto quella del dolore e della morte, ma quella dell’amore e del dono di sé che porta vita”. Buona Pasqua.